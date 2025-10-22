Des moustiques découverts en Islande: «C'est une première»

L'Islande était l'un des rares endroits au monde épargnée par les moustiques. Image: iStockphoto

Des moustiques ont été découverts pour la première fois en Islande, jusque-là épargnée par ces insectes. Trois spécimens de l’espèce Culiseta annulata ont été trouvés près de Reykjavik, une possible introduction récente selon les chercheurs.

Des moustiques ont été découverts pour la première fois en Islande, l'un des rares endroits au monde où ils n'étaient pas présents, a déclaré lundi un chercheur à l'AFP. Trois moustiques, deux femelles et un mâle, ont été découverts à une trentaine de km au nord de la capitale Reykjavik, a déclaré Matthias Alfredsson, entomologiste à l'Institut des Sciences naturelles d'Islande.

Les insectes ont été recueillis sur des cordes à vin destinées à attirer des papillons de nuit, a-t-il expliqué dans un courriel. Cette méthode consiste à ajouter du sucre à du vin chaud et à tremper des cordes ou des bandes de tissu dans le liquide, avant de les suspendre à l'extérieur pour attirer les insectes qui aiment le sucré. Ils étaient tous de l'espèce Culiseta annulata (ou Cousin annelé), a-t-il ajouté.

«C'est la première observation de moustiques dans l'environnement naturel en Islande. Un seul spécimen (de l'espèce) Aedes nigripes (nom scientifique du moustique arctique) a été collecté il y a de nombreuses années dans un avion à l'aéroport de Keflavik» Matthias Alfredsson

«Malheureusement, ce spécimen a été perdu», a-t-il précisé. Leur présence pourrait «indiquer une introduction récente dans le pays, peut-être via des navires ou des conteneurs», selon le chercheur. Les moustiques pourraient potentiellement se répandre sur l'île, mais un suivi sera nécessaire au printemps pour déterminer s'ils «se sont réellement établis en Islande».

L'Islande était jusqu'à présent, avec l'Antartique, l'un des rares endroits de la planète dépourvus de moustiques. Le changement climatique, la hausse des températures, des étés plus longs et des hivers plus doux créent un environnement favorable à leur prolifération.

Mais selon Matthias Alfredsson, le réchauffement climatique n'explique probablement pas la découverte de ces moustiques en Islande. «Cette espèce de moustique semble être bien adaptée aux climats plus froids, principalement grâce à sa capacité à passer l'hiver à l'âge adulte dans des endroits abrités. Cela leur permet d'affronter de longs hivers rigoureux lorsque les températures descendent en-dessous de zéro», a expliqué le chercheur. (mbr/ats)