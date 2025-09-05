Moustique tigre: mauvaise nouvelle pour Fribourg

Le moustique tigre a été identifié à Chénens. Fribourg appelle la population à signaler tout cas suspect et à supprimer les lieux de ponte.

Un moustique tigre. Image: Shutterstock

Le canton de Fribourg n'est plus épargné par le moustique tigre. Un adulte de cette espèce invasive des plus redoutées a été identifié le 25 août à Chénens. Les autorités appellent la population à être vigilante et à signaler tout moustique suspect sur la plateforme nationale.

Afin de limiter son expansion, un traitement au VectoMax a été effectué par le Service des forêts et de la nature ainsi que par des experts romands, précise vendredi l'Etat de Fribourg. Ce produit empêche le développement des larves de moustiques.

Le moustique tigre peut transmettre la dengue, le chikungunya et le Zika, des maladies virales à déclaration obligatoire. Aucun cas de transmission locale n’a été observé en Suisse pour le moment. Les cas déclarés sont constatés sur des personnes qui ont effectué un séjour à l’étranger.

Les services de l’Etat fribourgeois lancent un appel à la population pour supprimer les lieux de ponte et pour identifier les débuts d’installation du moustique tigre. Les autorités rappellent que la collaboration de chacun est essentielle pour lutter contre cette espèce nuisible. (jah/ats)