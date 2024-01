Les autorités surveillent attentivement la centrale géothermique de Svartsengi , située dans ce même secteur et qui fournit électricité et eau à environ 30'000 habitants de la région. (baf/ats)

Grindavik, qui compte 4000 habitants, avait été évacuée le 11 novembre par mesure de précaution après des centaines de séismes provoqués par le déplacement du magma sous la croûte terrestre, signe précurseur d'une éruption volcanique. Ces séismes ont endommagé la ville, créant d'importantes fissures dans les routes et sur les maisons et bâtiments publics.

«Nous, les Russes, avons toujours l'air de nous préparer à une bagarre»

Originaire de Russie, notre journaliste raconte l'année terrible que son pays vient de traverser et souligne ce qui différencie les Russes des Suisses.

En avril de cette année, je me suis rendu dans un studio photo pour faire prendre quelques clichés pour ma carte d'identité. Le photographe me tournait autour en criant: «Plus aimable! Plus aimable!» et il lui a fallu une dizaine d'essais pour prendre la bonne photo.