International

Israël

De nouvelles émeutes ont éclaté à Jérusalem, au moins 90 blessés



De nouvelles émeutes ont éclaté à Jérusalem, au moins 90 blessés

Image: sda

Jets de pierres, canon à eau putride, roquettes et bombardements: après une brève accalmie, les heurts entre la police israélienne et les manifestants palestiniens reprennent de plus belle.

«Il y a eu 90 blessés lors de violents affrontements» à Jérusalem, a indiqué le Croissant-Rouge palestinien, révisant à la hausse un précédent bilan. Selon ces secouristes, la majeure partie de ces personnes, incluant des mineurs, a été blessée par des impacts de balles en caoutchouc ou de grenades assourdissantes.

Les forces de l'ordre israéliennes ont utilisé aussi un canon à eau putride afin de disperser des manifestants, dont certains ont lancé des projectiles en direction des policiers. Les heurts ont éclaté dans différents secteurs de Jérusalem-Est.

Dans la foulée de ces violences, une roquette a été tirée de la bande de Gaza vers Israël, qui a immédiatement répliqué en bombardant des positions du mouvement islamiste Hamas dans l'enclave palestinienne.

Tensions à Jérusalem

Depuis des semaines, les tensions sont vives à Jérusalem, où les Palestiniens manifestent contre la possible éviction de familles palestiniennes du quartier de Cheikh Jarrah, au profit de colons israéliens.

Vendredi soir, des accrochages sur l'esplanade des Mosquées avaient fait plus de 200 blessés, soit les plus importants heurts dans la ville sainte ces dernières années.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) se dit très préoccupé par l’escalade de violence à Jérusalem. Berne appelle à nouveau toutes les parties en conflit au calme. (ats)

En images: 1 / 9 Les heurts à Jérusalem en images source: sda / oded balilty