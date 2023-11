Le Volcano, le nouveau missile que le Hezbollah tire sur Israël

Des membres du Hezbollah libanais ont tiré sur Israël des roquettes dites «Volcano». Jusqu'à présent, cette arme a surtout été utilisée au Yémen.

Malte Bollmeier / t-online

Plus de «International»

Un article de

L'organisation terroriste libanaise Hezbollah aurait utilisé, samedi pour la première fois, des missiles de type Volcano contre Israël. Les engins explosifs auraient touché une base militaire dans le nord d'Israël, écrit l'agence de presse américaine Associated Press en se référant à la chaîne de télévision libanaise Al-Mayadeen. L'agence de presse renvoie également aux informations d'une chaîne du Hezbollah selon lesquelles les terroristes auraient abattu un ballon d'observation Israélien dans la localité frontalière de Misgav Am.

Un missile Qiam lors d'une exposition d'armes en Iran: Qiam est le modèle antérieur aux missiles Volcano avec lesquels le Hezbollah aurait tiré sur Israël. Image: keystone

Israël n'a jusqu'à présent pas confirmé l'utilisation de cette arme. Le missile connu en arabe sous le nom de «Burkan» a toutefois déjà été utilisé par le passé, écrit le groupe de réflexion américain Center for Strategic and International Studies. En 2018, les rebelles yéménites Houthi l'auraient e ployé à plusieurs reprises pour bombarder les villes saoudiennes de Riyad et de La Mecque ainsi que d'autres cibles dans ce pays.

Selon le groupe de réflexion, le missile de type Volcano (en français: volcan) est un projectile pouvant atteindre une portée de 1000 kilomètres. Il peut transporter des têtes nucléaires de plusieurs centaines de kilos.

Une arme basée sur un modèle iranien

Les rebelles houtis ont fait parler d'eux jeudi dernier lorsqu'ils ont tiré des roquettes sur Israël. Les rebelles contrôlent le nord du Yémen et sont soutenus par l'Iran, tandis qu'un gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite tient le sud du pays.

Selon le centre de réflexion américain Soufan Center, le Volcano est un développement du missile sol-sol iranien Qiam. Ce dernier a déjà une portée de 800 kilomètres, mesure 11,5 mètres de long et peut transporter une ogive de 750 kilogrammes. Les indications sur le soutien de l'Iran aux attaques contre Israël se multiplient donc, même si le gouvernement iranien continue de nier toute implication dans le conflit.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est montré prêt à élargir les attaques de l'organisation terroriste. Lors d'un discours vendredi, il a déclaré: «Toutes les options restent ouvertes sur le front libanais».

Traduit et adapté par Nicolas Varin