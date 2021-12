Palestine - Israël: La rencontre de ces deux dirigeants est un miracle

A gauche, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz et à droite, le président palestinien Mahmoud Abbas. Les deux dirigeants se sont entretenus dans le plus grand secret. Image: twitter

Ce n'était plus arrivé depuis 2010. Le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas et un des ministres d'Israël Benny Gantz se sont entretenus sur la sécurité et économie de leurs pays respectifs.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a rencontré mardi le ministre israélien de la Défense Benny Gantz, selon un communiqué du ministère de la Défense:

«Les deux hommes ont discuté de questions sécuritaires et civiles. Benny Gantz a informé son interlocuteur qu'il avait l'intention de «continuer à promouvoir des actions destinées à renforcer la confiance dans les domaines économiques et civils, comme décidé lors de la dernière rencontre entre les deux hommes»

Selon les médias israéliens, l'entrevue a eu lieu dans la maison du dirigeant israélien à Rosh Haayin (centre).

Le Likoud, un parti politique israélien classé à droite, a condamné cette rencontre dans un communiqué affirmant que «des concessions dangereuses pour la sécurité d'Israël ne sont qu'une question de temps».

Le parti a ajouté que «le gouvernement israélo-palestinien a remis les Palestiniens et Abbas à l'ordre du jour» et que cet homme «est dangereux pour Israël». (ats/jch)