ciel couvert-2°
DE | FR
burger
International
Paris

La garde à vue de l’agresseur du métro parisien a été levée

La garde à vue de l’agresseur du métro parisien a été levée

Soupçonné d’avoir agressé au couteau trois femmes dans le métro parisien vendredi, un homme a vu sa garde à vue levée samedi soir en raison de son état de santé et a été conduit dans une infirmerie psychiatrique, a indiqué le parquet.
27.12.2025, 22:1927.12.2025, 22:19

Un homme soupçonné d'avoir agressé vendredi au couteau et légèrement blessé trois femmes dans le métro parisien a été conduit dans une infirmerie psychiatrique et sa garde à vue par la police levée samedi soir, a indiqué à l'AFP le parquet.

«La garde à vue de l'intéressé a été levée ce (samedi) soir, ayant été considérée comme incompatible avec son état de santé. Il a été conduit à l'infirmerie psychiatrique», a expliqué le parquet.

Trois femmes blessées à l'arme blanche dans le métro parisien

Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agit d'un Malien en situation irrégulière sur le territoire national.

Il avait pris la fuite mais a été identifié «grâce aux images de vidéosurveillance» du métro et été interpellé dans le Val-d'Oise via «la géolocalisation de son téléphone portable», selon le parquet. Il a 25 ans.

«Déjà connu pour destruction de biens sous l'emprise de stupéfiants», il avait «été écroué en janvier 2024 pour vol aggravé et agression sexuelle après avoir été condamné pénalement», selon le ministère de l'Intérieur.

Libéré en juillet, «il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et a été placé en centre de rétention administrative», a ajouté Beauvau. «L'éloignement n'ayant pu aboutir dans le délai légal des 90 jours, faute d'obtention d'un laisser-passer consulaire en l'absence de titre d'identité valide, il a été libéré avec assignation à résidence», a expliqué le ministère, précisant qu'il était «sous mandat de recherche». (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Le projet de lac retenue Sihlsee
1 / 8
Le projet de lac retenue Sihlsee

Le projet de lac de retenue ...
source: e-pics
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Des Nigérians «terrifiés» par les frappes américaines racontent
Les Nigérians de l'Etat de Sokoto ont été réveillés jeudi par de fortes explosions et pris de peur d'être attaqués par l'un des nombreux groupes armés qui sévissent dans le nord-ouest du Nigeria.
Il s'agissait en fait des frappes américaines contre des groupes jihadistes dans le cadre d'une opération conjointe avec le Nigeria menée le jour de Noël. L'AFP a joint par téléphone trois habitants de la région de Sokoto qui ont été choqués. L'attaque a surpris les habitants de la ville de Jabo et ses environs.
L’article