Un avion de la compagne Flydubai sur le tarmac de l'aéroport de Tel-Aviv. Image: AFP

«Absolument terrifiant»: des passagers racontent le vol dérouté

Des cris, du sang: une catastrophe a été évitée mercredi à bord d'un vol Dubaï-Tel-Aviv après une altercation entre les deux pilotes. Témoignages.

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Alors que le vol FZ1073 reliant Dubaï à Tel-Aviv approchait mercredi de la frontière jordanienne, le trajet a brusquement viré au cauchemar quand l'avion s'est mis à perdre rapidement de l'altitude. «C'était comme de très fortes turbulences, sauf qu'il n'y avait pas de turbulences», a raconté à l'AFP Almog Italie depuis Tabuk, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, où l'appareil a atterri sans encombre.

Le passager compare à des «montagnes russes» la sensation provoquée par la perte de plusieurs milliers de pieds d'altitude en quelques secondes avant que l'appareil se stabilise. Selon les données du site Flightradar24, il est passé de près de 34 000 pieds à 07h21 à moins de 17000 pieds une minute plus tard.

L'homme, l'un des 174 passagers selon le chiffre donné par les médias israéliens, observe alors «un énorme chaos à l'avant de l'appareil, près du cockpit». «On a compris que l'un des pilotes avait poignardé l'autre, que des passagers et membres d'équipage avaient pris le contrôle», a-t-il ajouté, cette fois à l'arrivée à Tel-Aviv.

Présent à l'aéroport, le premier ministre Benjamin Netanyahou a salué des «héros» qui ont permis «d'éviter une grande catastrophe». Egalement à bord, Chaim Nazarovitz décrit lui un vol «absolument terrifiant». «J'ai entendu des cris, des gens hystériques. En un instant, vous perdez pied. Vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus parmi les vivants», raconte-t-il.

Ils ont pu être rapatriés

«L'avion était vraiment sur le point de s'écraser et c'est uniquement grâce (...) à tous ceux qui ont maîtrisé le copilote et l'ont neutralisé» que les passagers sont sains et saufs, relate de son côté Miryam Shira Ohayon. Elle se trouvait à bord de ce vol pour assister à une cérémonie en Israël en mémoire de son frère, tué lors de l'attaque du mouvement palestinien Hamas du 7 octobre 2023.

Il y avait «beaucoup de sang» et les passagers «étaient très stressés, ils ont cru qu'ils allaient mourir», a-t-elle encore rapporté. Sur des photos transmises à l'AFP, des voyageurs, dont des enfants, sont rassemblés dans une salle de l'aéroport, certains assis à même le sol, tandis qu'un homme porte un tee-shirt blanc et un jean tachés de sang.

Dans une vidéo tournée à l'intérieur de l'avion et repartagée par des utilisateurs israéliens sur les réseaux sociaux, un passager, saignant d'une plaie à la tête, appelle à l'aide alors que l'avion s'apprête à se poser en Arabie saoudite, pays avec lequel Israël n'a pas de relations diplomatiques. «Nous sommes en train de subir une attaque à bord de l'avion. Nous venons de neutraliser les terroristes et nous nous préparons à atterrir», dit l'homme en hébreu.

«A tous ceux qui peuvent m'entendre, nous avons besoin d'aide. Nous sommes sur le point d'atterrir à Tabuk, apparemment en Arabie saoudite. Une zone inconnue»

Les 174 passagers majoritairement israéliens, sont tous sains et saufs et ont pu prendre un autre avion qui a atterri en Israël. Quelques heures plus tard, à Tel-Aviv, la tension commençait à redescendre. «C'était une journée folle, heureusement pour nous ça se finit bien», conclut Almog Italie, avant de revenir sur cette escale imprévue en Arabie saoudite. «On y a été chaleureusement accueillis. Ils ont tout fait pour qu'on se sente comme chez nous, comme des invités».

Les passagers à leur arrivée à Tel-Aviv. Image: AFP

L'héroïsme du pilote salué

Le président israélien Isaac Herzog a annoncé jeudi son intention de décerner l'une des plus hautes distinctions civiles du pays à quatre passagers israéliens ayant empêché l'avion de s'écraser. Ces quatre hommes ont fait preuve «d'initiative, de courage et de responsabilité collective dans un moment d'extrême danger» et permis d'«éviter une grande catastrophe», a-t-il indiqué.

Isaac Herzog a affirmé que trois d'entre eux, Yaniv Hayoun, Zvika Manes et Asaf Rajuan, avaient maîtrisé l'un des pilotes qui venait de poignarder l'autre, après être entrés dans le cockpit. Le quatrième, un médecin nommé Shota Musaïev, a prodigué des soins d'urgence à l'autre pilote, un Indien, pour le maintenir en vie jusqu'à l'atterrissage de l'appareil.

L'homme, grièvement blessé, a été hospitalisé à Tabuk. Il se trouve «dans un état stable», a précisé sur X l'ambassade d'Inde en Arabie saoudite, qui l'a identifié comme Smit Machchhar. Benjamin Netanyahou et son homologue indien Narendra Modi ont tous deux salué son héroïsme. (jzs/afp)