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L'effondrement d'un immeuble à Gaza fait 12 morts, dont 5 enfants

Un bâtiment de six étages, frappé à de multiples reprises au cours de la guerre, s'est effondré à Gaza. Douze personnes, dont cinq enfants, sont décédées. La grande majorité des immeubles de l'enclave ont été détruits par les bombardements israéliens.

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Douze personnes dont cinq enfants ont trouvé la mort, et plus de 100 sont portées disparues après l'effondrement d'un immeuble de six étages dans la ville de Gaza, a indiqué mercredi à l'AFP la Défense civile du territoire palestinien.

Le bâtiment de six étages, comprenant quatre appartements résidentiels par étage, avait été «directement ciblé» au cours de la guerre, «compromettant son intégrité structurelle et entraînant son effondrement», a précisé le bureau de presse de Gaza.

«Au moins 12 martyrs, dont cinq enfants, ont été retirés des décombres jusqu'à présent», selon le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, qui opère comme service de secours sous l'autorité du Hamas.

Les recherches se poursuivent pour retrouver plus de 100 personnes disparues sous les ruines de l'immeuble d'habitation situé dans l'ouest de la ville de Gaza.

Manque de logements

Il avait été frappé à de multiples reprises en 2004 et 2025, et les habitants avaient été appelés à ne pas y revenir mais beaucoup ont pris le risque d'emménager dans des bâtiments précaires face à l'ampleur des destructions et au manque de logements.

La grande majorité des immeubles de la bande de Gaza ont été détruits par les bombardements israéliens déclenchés en riposte à l'attaque du 7-Octobre 2023 par le mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien.

La guerre à Gaza a fait plus de 73'000 morts palestiniens et 174'000 blessés, d'après le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. (ats)