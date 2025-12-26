Israël annonce la reconnaissance du Somaliland, une première

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé vendredi la reconnaissance officielle de «l'Etat indépendant et souverain» du Somaliland.

Plus de «International»

Il s'agit d'une première pour cette république autoproclamée qui a fait sécession de la Somalie et n'était à ce jour reconnue par aucun autre pays. Le président du Somaliland Cabdiraxmaan Cirro a salué un «moment historique».

«Le Premier ministre Netanyahou, son chef de la diplomatie (Gideon) Saar et le président de la République de Somaliland ont signé une déclaration conjointe et mutuelle», d'après un communiqué des services du chef de gouvernement israélien.

«Cette étape marque le début d'un partenariat stratégique qui promeut les intérêts mutuels, renforce la paix et la sécurité régionales et apporte des avantages partagés à toutes les parties prenantes, sans préjudice pour aucune d'entre elles», a déclaré Cabdiraxmaan Cirro sur X.

Territoire de la taille de l'Uruguay (175 000 km2) à la pointe nord-ouest de la Somalie, le Somaliland a déclaré unilatéralement son indépendance en 1991. Il fonctionne depuis en autonomie, avec ses propres monnaie, armée et police, et se distingue par sa relative stabilité comparé à la Somalie, minée par l'insurrection islamiste des shebab et les conflits politiques chroniques. (sda/ats/afp)