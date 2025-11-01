Image: AFP

Trois corps arrivés en Israël ne seraient pas ceux d'otages

Les trois corps non identifiés en provenance de Gaza, remis vendredi soir à Israël via la Croix-Rouge, ne sont pas ceux d'otages enlevés le 7 octobre 2023 par le Hamas, a indiqué samedi un porte-parole de l'armée israélienne.

Une source militaire avait déjà indiqué vendredi soir, au moment de la remise des corps, qu'elle ne pensait pas qu'il s'agissait de corps d'otages.

Le mouvement islamiste palestinien a jusqu'à présent restitué les dépouilles de 17 des 28 otages décédés qu'il a accepté de remettre dans le cadre d'un accord de trêve négocié par les Etats-Unis avec Israël.

Parmi les 17 dépouilles restituées figurent celles de 15 Israéliens, d'un Thaïlandais et d'un Népalais.

Un pour quinze

Conformément aux termes de l'accord de cessez-le-feu négociés sous la houlette des Etats-Unis, pour chaque Israélien rendu, Israël a remis 15 corps de Palestiniens décédés pendant la guerre, soit un total de 225.

Après le début du cessez-le-feu, le Hamas a libéré les 20 derniers otages survivants qu'il détenait encore et a entamé le processus de restitution des corps des otages décédés.

Les retards successifs dans la remise des corps des otages ont provoqué la colère du gouvernement israélien, qui a accusé le Hamas de violer l'accord de trêve. Et les familles des otages ont exigé des mesures plus sévères pour contraindre le groupe palestinien à se conformer à l'accord.

Encore dix corps à Gaza

Dix corps d'otages du 7 Octobre seraient encore à Gaza, ainsi que celui d'un soldat mort durant une guerre en 2014. Toutes les victimes sont des Israéliens, sauf un Tanzanien et un Thaïlandais.

Parallèlement, à deux reprises depuis le 10 octobre, Israël a mené des bombardements massifs sur Gaza en représailles à des tirs qui ont tué trois de ses soldats. Le 19 octobre, les bombardements israéliens avaient fait au moins 45 morts et mardi 104, selon des sources palestiniennes.

Le Hamas, qui dément avoir tiré sur les soldats israéliens, a accusé Israël de violer le cessez-le-feu.

(sda/ats/afp)