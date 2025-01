Les forces israéliennes ont encerclé un hôpital en Cisjordanie

Le dernier bilan mardi soir faisait état de dix morts et 35 blessés, selon le ministère de la Santé palestinien. L'armée israélienne a affirmé mercredi avoir «frappé plus de dix terroristes» au cours de l'opération. «Des frappes aériennes sur des infrastructures terroristes ont été menées et de nombreux explosifs installés sur les routes par les terroristes ont été démantelés», a-t-elle indiqué.

«Il y a des tirs et des explosions. Un avion survole la zone et environ 200 personnes sont coincées dans la cour de l'hôpital de Jénine et ne peuvent pas sortir»

Le «chat le plus meurtrier du monde» est en danger

Petit, timide, mais réputé féroce, le chat à pieds noirs compte parmi les chasseurs les plus efficaces du monde animal. Pourtant, malgré son taux de réussite remarquable, le petit chat sauvage est considéré comme menacé.

Au premier coup d'œil, il ressemble à un chat domestique normal. Mais ne vous y fiez pas. Malgré sa petite taille – 50 centimètres – le chat à pieds noirs est l'un des prédateurs les plus dangereux du monde. Et pour cause, son taux de réussite lorsqu'il chasse est de 60%. De quoi faire pâlir d'envie n'importe quel grand prédateur. Et pourtant, sa survie est menacée.