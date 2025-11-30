ciel couvert
DE | FR
burger
International
Israël

Netanyahu essaie de se faire gracier

epa12516452 Israel&#039;s Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a plenary session at the Knesset, the Israeli parliament in Jerusalem, 10 November 2025. The session has been initiated by the ...
Keystone

Netanyahu essaie de se faire gracier

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, poursuivi pour corruption, a adressé une demande de grâce officielle au président Isaac Herzog, a annoncé dimanche le bureau de la présidence.
30.11.2025, 12:2030.11.2025, 12:20

«La présidence précise qu'il s'agit d'une demande de grâce exceptionnelle, aux conséquences significatives», selon le communiqué.

«Après réception de tous les avis, le Président de l'État examinera la requête avec responsabilité et sérieux»

Le président américain, Donald Trump, avait écrit à Herzog plus tôt ce mois-ci pour lui demander d'accorder une grâce à Netanyahu, qui a nié à plusieurs reprises toute faute dans le cadre des procédures judiciaires en cours le visant.

(sda/ats/afp)

Thèmes
On a testé les chips à l’Aromat
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Poutine «instrumentalise l'incertitude» pour faire souffrir Kiev
La bataille pour la ville-clé de Pokrovsk s'étend sur la Toile: les réseaux sociaux se retrouvent inondés de vidéos générées par l'IA servant la propagande russe. Analyse.
Les combats continuent en Ukraine pour le contrôle de Pokrovsk et sur le front de l'Est, mais sur les réseaux sociaux la messe est dite: appuyant le discours prorusse, des vidéos virales générées par l'IA montrent une armée ukrainienne en déroute, à grand renfort de faux soldats en larmes.
L’article