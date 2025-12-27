Netanyahu rencontrera Trump lundi en Floride

Lundi, à Mar-a-Lago en Floride, Benjamin Netanyahu sera reçu par Donald Trump pour discuter du programme nucléaire iranien et de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, alors que Washington cherche à accélérer le processus de paix dans la bande de Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est attendu lundi aux Etats-Unis où il sera reçu par son grand allié Donald Trump. Cette visite portera sur plusieurs dossiers majeurs, du nucléaire iranien à l'avenir de la fragile trêve à Gaza.

Il s'agira de la cinquième rencontre entre les deux hommes aux Etats-Unis depuis la prise de fonctions de Trump à la Maison Blanche, il y a près d'un an.

Elle intervient alors que Washington et des médiateurs régionaux souhaitent accélérer la cadence pour lancer la deuxième phase du cessez-le-feu, en vigueur depuis octobre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza.

Interrogé samedi par l'AFP, un responsable israélien a indiqué sous couvert d'anonymat que le Premier ministre s'envolerait dimanche pour les Etats-Unis, où il rencontrera lundi le président américain.

Netanyahu va «probablement venir me voir en Floride», avait déclaré courant décembre Trump, en référence à son luxueux domaine de Mar-a-Lago.

«Il souhaite me voir» Trump

A l'ordre du jour, selon le quotidien israélien Yedioth Ahronoth: le programme nucléaire de l'Iran, ennemi juré d'Israël, mais aussi la Syrie, le Hezbollah libanais, et surtout l'instauration de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza.

Cette étape prévoit le désarmement du Hamas, un retrait progressif de l'armée israélienne de Gaza, la mise en place d'une autorité de transition et le déploiement d'une force internationale de stabilisation.

Le moment de la rencontre est «extrêmement significatif», estime Gershon Baskin, militant pacifiste israélien et médiateur informel impliqué depuis plus de dix ans dans la libération d'otages. Il ajoute:

«Il faut que débute la deuxième phase. Il y a même du retard, je pense que les Américains en sont conscients, parce que le Hamas a eu trop de temps pour rétablir sa présence»

«Les Américains ne veulent certainement pas que cette situation perdure»

Le passage à la deuxième phase ralenti

Prévue par un plan de paix supervisé par Trump, la trêve a mis fin en octobre à deux années de guerre dévastatrice à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023.

Pour l'heure, le passage à la deuxième phase piétine.

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violations. Avant d'entamer les tractations sur la deuxième phase, Israël réclame la restitution du corps d'un dernier otage retenu à Gaza. Le Hamas assure ne pas avoir réussi à le localiser jusqu'à présent.

D'après le média américain Axios, citant des responsables de la Maison Blanche, Washington veut annoncer le plus rapidement possible un gouvernement palestinien de technocrates comme autorité de transition pour Gaza.

Le site d'information souligne que de hauts responsables américains sont «de plus en plus frustrés par les mesures de Netanyahu qui sapent le fragile cessez-le-feu et le processus de paix».

L'analyste Yossi Mekelberg note «de plus en plus de signaux illustrant la frustration de l'administration américaine vis-à-vis de Netanyahu».

«La question est de savoir ce qu'elle va faire à ce sujet», ajoute ce spécialiste du Moyen-Orient au cercle de réflexion Chatham House de Londres.

«Parce que pour l'instant, la phase deux est dans l'impasse» Yossi Mekelberg

Israël se focus sur l'Iran

Quant au Premier ministre israélien, il se focalise sur l'Iran, redoutant une reconstruction de son programme nucléaire et de ses capacités militaires en termes de missiles balistiques, selon des experts.

«Tout ce qu'on voit dans les médias israéliens ces deux dernières semaines, concernant l'Iran qui renforce ses missiles, qui est une menace pour Israël, tout cela fait partie d'une stratégie pour détourner l'attention de Gaza au profit du sujet que Netanyahu adore évoquer: l'Iran», résume Gershon Baskin.

En juin, les deux ennemis s'étaient livré une guerre de 12 jours, déclenchée par des frappes israéliennes visant notamment des sites nucléaires iraniens. Les Etats-Unis étaient intervenus, avec des frappes similaires.

L'Iran avait répliqué avec des attaques de drones et de missiles.

A l'approche des législatives de l'automne 2026, la rencontre avec Trump sera l'occasion pour le dirigeant israélien de concentrer les regards sur l'Iran, et ainsi de détourner l'attention «des difficultés qui l'attendent à domicile», en période électorale, estime Yossi Mekelberg.

Netanyahu détient le record de longévité à la tête d'Israël et dirige actuellement l'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire du pays.

Avec lui, «tout est lié à son maintien au pouvoir», conclut l'analyste. (tib/ats)