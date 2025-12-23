en partie ensoleillé
Israël en Cisjordanie: des familles palestiniennes dévoilent

Palestinian women watch Israeli forces using an excavator to demolish a building built without a permit in the east Jerusalem neighbourhood of Wadi Qaddum on December 22, 2025. (Photo by Ahmad GHARABL ...
Des Palestiniennes regardent les forces israéliennes démolir un bâtiment à Jérusalem-Est, le 22 décembre 2025.Image: AFP

«Ils détruisent ma chambre»: Israël expulse des familles en Cisjordanie

Absence de permis de construire ou opérations militaires: en 2025, l'Etat hébreu a chassé de nombreux Palestiniens en Cisjordanie occupée. Lundi, des bulldozers ont réalisé la démolitions la plus importante de l'année.
23.12.2025, 16:5823.12.2025, 16:58
Hiba ASLAN et Ahmad GHARABLI, Jérusalem / Afp

A Jérusalem-Est, trois bulldozers israéliens s'activent dans un nuage de poussière à détruire un immeuble sous le regard désemparé de ses habitants, des démolitions visant, selon leurs détracteurs, à «vider» de ses résidents palestiniens ce secteur occupé par Israël. «Ils détruisent ma chambre à coucher», se lamente une femme dans la rue, les yeux rivés sur les machines à l'oeuvre.

Israeli security forces gather as excavators demolish a building constructed without a permit in the Wadi Qaddum area near the Silwan neighbourhood of east Jerusalem on December 22, 2025. Israeli bull ...
Les forces de sécurité israéliennes se rassemblent alors que des pelleteuses démolissent à Jérusalem-Est, le 22 décembre 2025.Image: AFP
An excavator demolishes a building constructed without a permit in the Wadi Qaddum area near the Silwan neighbourhood of east Jerusalem on December 22, 2025. Israeli bulldozers tore through a four-sto ...
Image: AFP

De la ville sainte à la Cisjordanie occupée, Israël a expulsé des dizaines de familles palestiniennes cette année, invoquant divers motifs, que ce soit l'absence de permis de construire ou des opérations militaires par exemple. Protégés par un important déploiement des forces israéliennes, les bulldozers sont arrivés tôt lundi matin dans ce quartier de Silwan, près de la vieille ville. C'est la plus importante démolition de 2025, selon deux ONG israéliennes, Ir Amim et Bimkom.

D'après des sources locales, près d'une centaine de Palestiniens, dont des enfants et des personnes âgées, vivaient dans l'immeuble de quatre étages, érigé il y a plus d'une décennie. Eid Shawar, 38 ans, raconte avoir été réveillé par la police, qui a défoncé sa porte pour lancer les évictions. Ce père de cinq enfants déplore:

«Ils nous ont dit de nous changer et de prendre seulement papiers et documents importants. On n'a pas été autorisé à prendre nos meubles»

Il décrit des heurts entre les résidents et des employés israéliens venus empaqueter les vêtements des habitants pour accélérer la démolition. «C'est une tragédie», lâche-t-il.

Israël va créer de nouvelles colonies en Cisjordanie

«Vider Jérusalem»

Contactée, la municipalité israélienne de Jérusalem a expliqué que le bâtiment, «construit sans permis», faisait l'objet d'un «ordre de démolition judiciaire» depuis 2014. Le terrain était par ailleurs destiné à un usage «récréatif et sportif» et non résidentiel, a-t-elle justifié, ajoutant que la démolition avait été repoussée à maintes reprises et plusieurs solutions proposées aux habitants. Selon l'organisation Ir Amim, engagée contre les démolitions, la désignation de zones comme parcs nationaux ou espaces publics est une pratique courante visant à expulser les Palestiniens de Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël depuis 1967, dans le cadre d'une politique de judaïsation de ce secteur également dénoncée par de nombreux pays.

Les tensions sont permanentes et se sont accentuées depuis le 7-Octobre, date de l'attaque sanglante du Hamas palestinien en Israël ayant déclenché la guerre dévastatrice à Gaza. Le Gouvernorat de Jérusalem, entité administrative de l'Autorité palestinienne, a fustigé dans un communiqué «une politique systématique de déplacements forcés des citoyens palestiniens, visant à vider la ville de Jérusalem de ses habitants originels».

Commentaire
Gaza: il est temps d'écouter la foule

Israël considère Jérusalem-Est comme partie intégrante de sa capitale. Mais les Palestiniens veulent faire de la ville la capitale de l'Etat indépendant et souverain auquel ils aspirent. Les Nations unies jugent illégale l'annexion de Jérusalem-Est, comme toutes les colonies juives en Cisjordanie occupée. Le gouvernement israélien en a approuvé dimanche 19 nouvelles, disant vouloir «bloquer l'établissement d'un Etat palestinien terroriste».

«Ils ont démoli les maisons avec les meubles»

Dans le quartier de Silwan, les implantations israéliennes remontent à la décennie 1980. Aujourd'hui, plusieurs centaines de colons y vivent au milieu de 50 000 Palestiniens. Leurs maisons se distinguent par des drapeaux israéliens flottant sur les toits et suspendus aux fenêtres, ainsi que par des caméras de sécurité. Lundi, Achraf Skafi observe la destruction de l'immeuble où son frère habitait. Il se désespère:

«On n'a pas été autorisé à sortir nos affaires, ils ont démoli les maisons avec les meubles»

Et ceci «sans préavis», quelques heures avant une réunion entre l'avocat des résidents et un responsable de la municipalité «pour discuter de possibles mesures pour une régularisation du bâtiment», s'indignent aussi les ONG israéliennes dans leur communiqué. A Jérusalem-Est, les Palestiniens sont «contraints de recourir à des constructions illégales par un régime d'urbanisme qui bloque systématiquement les permis», accuse l'architecte Sari Kronish de l'ONG Bimkom, cité dans le texte.

«Les démolitions servent ensuite d'outil pour contrôler la terre, déplacer des communautés, et nier aux Palestiniens leur droit au logement dans leur propre ville»
Comment Israël accélère l'annexion de la Cisjordanie
Les nouvelles colonies israéliennes se multiplient en Cisjordanie depuis le 7-Octobre, alors que la violence des colons s'intensifie et que le nombre de morts et déplacés explose. Une stratégie claire et assumée, visant à «saboter» une solution à deux Etats.
Dimanche dernier, les autorités israéliennes ont annoncé l'installation de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée. Cela porte à 69 le nombre total des communautés de ce type autorisées par l'Etat hébreu au cours de ces trois dernières années, selon des chiffres officiels.
L’article