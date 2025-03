L'armée israélienne dit avoir frappé des «sites du Hezbollah»

Tsahal a annoncé vendredi avoir mené des frappes aériennes contre des «sites militaires» du mouvement islamiste libanais dans le sud du Liban.

Des frappes aériennes contre des sites militaires du Hezbollah ont été menées dans le sud du Liban. Vendredi, l'armée israélienne a visé «des armes et des lanceurs de roquettes» qui «menaçaient l'Etat d'Israël et constituaient une violation flagrante» de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le mouvement islamiste libanais Hezbollah, a-t-elle affirmé dans un communiqué.

De son côté, l'Agence nationale libanaise d'information (Ani, officielle) a fait état d'une série de frappes israéliennes visant plusieurs régions du sud du pays, notamment une colline située à Jabal al-Rihane dans la région de Jezzine, une «vallée» dans la région de Saïda et plusieurs localités.

Au lendemain de l'attaque sans précédent du Hamas palestinien sur le sud d'Israël le 7 octobre 2023, le Hezbollah, son allié chiite, avait ouvert un deuxième front en tirant des roquettes sur le nord du pays à partir du sud du Liban.

Un accord de trêve conclu le 27 novembre a mis fin à plus d'un an d'hostilités, dont deux mois de guerre ouverte. Mais Israël continue de mener régulièrement des frappes en territoire libanais et les deux parties s'accusent mutuellement de violer la trêve. (ag/ats)