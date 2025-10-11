Liban: le président dénonce des frappes nocturnes israéliennes
«Une fois de plus, le sud du Liban est la cible d'une agression israélienne odieuse contre des installations civiles. Sans justification ni prétexte. Mais la gravité de cette dernière agression réside dans le fait qu'elle survient après l'accord de cessez-le-feu à Gaza», a déploré le chef d'État, Joseph Aoun.
L'agence de presse officielle Ani a indiqué que des avions de combat avaient mené dix raids sur des parcs de bulldozers et d'excavatrices.
L'armée israélienne a confirmé avoir «frappé et démantelé des infrastructures terroristes du Hezbollah».
Israël continue ses opérations quasi quotidiennes au Liban malgré le cessez-le-feu datant de novembre 2024. Il affirme viser des membres du mouvement soutenu par l'Iran et l'accuse de tenter de reconstituer ses forces.
L'ONU a indiqué début octobre que 103 civils avaient été tués au Liban depuis l'entrée en vigueur de la trêve. (ats/afp)