Une statue jugée «trop sexy» fait polémique en Italie

La sculpture de la glaneuse de Sapri, inaugurée samedi par l'ancien Premier ministre Giuseppe Conte, est accusée d'être sexiste. La polémique est lancée en Italie.

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Plus «International»

La statue en bronze, d'une femme vêtue d'une robe transparente et extrêmement moulante, a été dévoilée samedi lors d'une cérémonie en présence de l'ancien Premier ministre italien Giuseppe Conte. Mais l'hommage à La Glaneuse de Sapri, l'équivalent de la Marianne en France, est mal passé auprès de l'opinion publique du pays.

Ainsi, Laura Boldrini, députée du parti démocrate de centre-gauche, a déclaré que la statue était une «offense aux femmes et à l'histoire qu'elle devrait célébrer». Et a déclaré sur Twitter: «Mais comment même les institutions peuvent-elles accepter la représentation d'une femme comme un corps sexualisé?»

La statua appena inaugurata a #Sapri e dedicata alla #Spigolatrice è un’offesa alle donne e alla storia che dovrebbe celebrare. Ma come possono perfino le istituzioni accettare la rappresentazione della donna come corpo sessualizzato? Il maschilismo è uno dei mali dell'Italia. pic.twitter.com/2msLhgJvso

Mais cela ne s'arrête pas là. Un groupe de femmes politiques de l'unité du parti démocrate à Palerme a été jusqu'à demander la démolition de la statue. Dans un communiqué, elles s'insurgent: