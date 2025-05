Monument français croustillant, la baguette sèche vite. Image: EPA

La France s'écharpe sur la taille de ses baguettes à cause de Too Good To Go

Face au gaspillage alimentaire, un débat anime la France: faut-il raccourcir la taille de la baguette?

Stefan Brändle, Paris / ch media

«Plus rien ne tient la route!», s'est indigné un citoyen interrogé par une équipe de télévision au sujet de la proposition de l'entreprise Too Good To Go. Celle-ci suggère une mesure radicale: raccourcir la baguette. Selon une étude de l'entreprise, six consommateurs de baguette sur dix en jettent une partie une fois qu’elle a durci. 41% des personnes interrogées déclarent le faire au moins une fois par mois.



Les Françaises et les Français sont globalement sensibles au gaspillage alimentaire. Depuis 2016, une loi française oblige par exemple les grandes surfaces à remettre les denrées alimentaires périmées à des associations caritatives ou à les valoriser d'une autre manière.

Interrogées par les équipes de télévision devant les boulangeries, la plupart des personnes admettent qu'il leur arrive souvent de jeter le bout de la baguette à la poubelle. N'est-il donc pas logique de raccourcir le pain de quelques centimètres?

Réglementation officielle de la baguette

Aujourd'hui, la baguette française, que l'Unesco a inscrite au patrimoine culturel immatériel il y a trois ans, mesure environ 60 centimètres. Mais cela relève uniquement de la tradition, sans aucune obligation officielle. En France, seule la composition de la baguette est réglementée: farine de blé, levure, sel et eau.

Pour les puristes, il est hors de question de priver ce pain croustillant au léger goût acidulé de sa caractéristique la plus emblématique: sa fière longueur. Certains s'indignent:

«Pourquoi ne pas couper la tour Eiffel en deux pendant qu'on y est?»

D'autres rappellent l'existence d'alternatives, comme la «ficelle», deux fois plus légère, la «flûte», dont la forme varie selon les régions, ou encore la «demie», que le boulanger coupe sur place. Mais pour le dîner en famille, cela ne suffit souvent pas. Il n'y a que la baguette qui fasse vraiment l’affaire.

Too Good To Go a bien compris que sa proposition avait peu de chances d'être adoptée. Sa directrice, Meleyne Rabot, rappelle toutefois aux consommateurs que la sacrée baguette peut encore servir une fois durcie. Par exemple, en chapelure, en croûtons pour la soupe ou en «pain perdu». Et comme le souligne l'entreprise anti-gaspillage, chaque effort compte: 30 millions de baguettes sont vendues chaque jour.

Traduit et adapté par Noëline Flippe