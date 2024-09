Voici les 10 villes les plus dangereuses d'Italie

Les grandes métropoles sont à nouveau en tête de l'indice de criminalité en Italie en 2024. Voici les villes les plus risquées.



Les voleurs et autres criminels cherchent volontiers des victimes là où il y a beaucoup de monde, et l'Italie ne fait pas exception. Chaque année, le journal économique Il Sole 24 Ore établit l'indice de la criminalité dans le pays. Celui-ci prend la forme d'un classement basé sur les plaintes déposées auprès de la police. Cette année, l'indice établit un lien entre les grands flux de touristes et le nombre de délits – et envoie un avertissement aux vacanciers.

Les 10 endroits les plus dangereux en Italie

Selon Il Sole 24 Ore, les grandes métropoles touristiques sont encore une fois en tête de l'indice de criminalité. Avec 7093 plaintes pour 100 000 habitants en 2023, Milan occupe la première place du top 10 négatif, suivie de Rome (6071/100 000) et de Florence en Toscane (6054/100 000). Rimini, Turin, Bologne, Prato, Imperia, Venise et Livourne occupent les autres places du classement de 2024.

Milan, en tête du classement de la criminalité depuis cinq ans, a connu une augmentation des plaintes de près de 5% par rapport à la période précédant la pandémie du Covid-19, avec des records négatifs pour les vols et les agressions, indique le journal économique. La ville se situe en troisième position pour les violences sexuelles et en cinquième position pour les délits liés à la drogue.

«Le phénomène semble également être lié à l'afflux de touristes. Dans les grandes villes, visitées chaque année par des millions de personnes, le nombre de vols et de crimes violents augmente» L'agence de presse italienne Ansa.

Quelques chiffres pour mettre cela en perspective: Milan a accueilli environ 8,5 millions de touristes en 2023, Rome même 35 millions – et 30% de tous les délits de l'année 2023 auraient été signalés dans les quatorze principales villes du pays.

Les lieux les plus sûrs en Italie

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Naples, connue pour être un haut lieu de la criminalité, est sortie du top 10 négatif et se retrouve désormais à la douzième place. Tout en bas de la liste, qui comprend plus d'une centaine de villes et de provinces, figurent les zones les plus sûres d'Italie. Ainsi, la ville d'Oristano en Sardaigne, qui compte 30 000 habitants, est considérée comme le lieu le plus sûr, à la 106e place. Potenza (en Basilicate) et Trévise (Vénétie) peuvent également se targuer de n'avoir pratiquement pas de criminalité. (dom)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci