Cette femme montre à quel point il est facile de droguer un verre

Boire à même le goulot? Et pendant ce temps, dans votre verre... Image: dr

Elle montre à quel point il est facile de droguer un verre

Vous pensez que surveiller votre verre en soirée suffit à vous protéger d'une personne mal intentionnée? Faux. Cette jeune femme démontre que n'importe qui peut facilement mettre de la drogue dans votre boisson. Sa vidéo a été vue des dizaines de millions de fois.

Plus de «International»

Publiée au début de l'été, la vidéo a été vue plusieurs millions de fois sur les réseaux sociaux. Et pour cause, elle montre à quel point mettre de la drogue dans un verre à l'insu de son propriétaire en soirée est un jeu d'enfant.

Shirah Benarde, une jeune Américaine qui a inventé un système pour empêcher les personnes mal intentionnées de mettre de la drogue dans un verre, a ainsi voulu tester une expérience sur ses amis. Dans la vidéo, on la voit ajouter des bonbons dans leurs verres, et ce, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Et même dans le goulot d'une bouteille avec une facilité déconcertante.

Vidéo: instagram

Elle démontre par la même occasion que même si l'on est conscient du danger, mettre sa main sur son verre pour le protéger ne suffit pas. Une demi-seconde d'inattention peut suffire pour se faire droguer à son insu. Et comme le fait remarquer la jeune femme, très souvent, ce sont des gens que les victimes connaissent qui les droguent...

Une idée née à l'adolescence

Shirah Benarde n'en est pas à son coup d'essai en matière de sensibilisation. A 16 ans déjà, elle avait inventé un chouchou pour les cheveux qui fait aussi office de couvercle pour un gobelet. Une idée qui lui est venue suite à un rêve étrange dans lequel un de ses proches se retrouvait ciblé par de la drogue dans son verre.

Ce projet lui a d'ailleurs permis de passer dans Shark Tank, une émission américaine dans laquelle des entrepreneurs présentent leurs idées à un groupe d'investisseurs, les Sharks («requins» en français). Des chouchous qu'elle commercialise aujourd'hui sous le nom de Night Cap et qui ont tapé dans l'oeil de Forbes.