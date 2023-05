Explosion au centre de Milan

Un fourgon a explosé au cœur de la grande ville italienne. Plusieurs immeubles ont été évacués.

Une grosse explosion est survenue dans le centre de Milan jeudi matin vers 11h30. Selon les témoignages recueillis par le Corriere Della Sera, tout est parti d'une camionnette transportant des bouteilles d'oxygène. Des passants auraient vu l'un des cylindres prendre feu, puis une explosion très violente survenir. Le conducteur est sauf: en s'apercevant de l'incendie, il a réussi à sauter à temps et s'en est sorti avec des blessures à la main et à la jambe. On ne compte pas d'autres victimes pour l'heure.

L'incendie s'est propagé à quatre voitures garées dans la rue, une pharmacie et des appartements dans un immeuble voisin. Une école maternelle et des immeubles ont été évacués. (jah)