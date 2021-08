Italie: les pompiers combattent 500 incendies dus à des pics de chaleur

#Incendiboschivi, 528 interventi nelle ultime 12 ore: 230 in #Sicilia, situazione sotto controllo, 84 squadre al lavoro; 100 in #Calabria, maggiori criticità nel reggino, catanzarese e cosentino, in volo 5 #Canadair. Nel video #vigilidelfuoco in azione a Siano (CZ) #12agosto 9:20 pic.twitter.com/X3WhYWZFsO