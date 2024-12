Vous avez reçu une lettre en italien réclamant de l'argent? Ne l'ignorez pas

Toutefois, ne laissez pas traîner la situation et prenez les mesures nécessaires dès réception de la lettre pour éviter des complications inutiles. (mab)

Si vous pensez que la réclamation est injustifiée ou incorrecte, il est crucial d’agir rapidement. Les lettres de recouvrement de l'entreprise italienne Nivi S.p.A, chargée du recouvrement, auprès des propriétaires de véhicules immatriculés à l'étranger, comportent des identifiants personnels, un lien vers votre dossier, et des coordonnées pour déposer une contestation.

Autre option, vous pouvez recevoir une lettre de recouvrement. En plus des frais effectifs s’ajoutent souvent des frais de recouvrement élevés.

Revenir d’un séjour en Italie avec des souvenirs plein la tête, c’est le rêve... jusqu’à ce qu’une lettre de l’agence de recouvrement exige des paiements liés à des frais d’autoroute. Mais nul besoin de paniquer: on vous dit tout ce qu’il faut savoir et comment agir si tel est le cas, selon les conseils du Centre Européen des Consommateurs (CEC).

Plus de «International»

Vous rentrez de vacances d'Italie? Voici ce qu'il faut faire si vous recevez une lettre réclamant de l'argent quelque temps plus tard.

Thon contaminé au mercure: Coop et Migros répondent

Les plus lus

«Ceux qui pensent que Poutine est le grand gagnant se trompent»

Malgré une économie fragile et des pertes humaines, Poutine continue la guerre. L'économiste Marcus Keupp analyse un potentiel cessez-le-feu impliquant Trump et l'Otan.

Un rouble faible, une inflation élevée, des milliers de morts et de blessés chaque semaine. Pourtant, le président russe Poutine poursuit la guerre contre l'Ukraine. Marcus Keupp, économiste militaire, explique dans cet entretien à quoi pourrait ressembler un cessez-le-feu et quel rôle Donald Trump et l'Otan y jouent.