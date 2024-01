Cette femme accusée d'avoir frappé des néonazis met l'Italie en émoi

Les images d'une Italienne enchaînée devant un tribunal de Budapest ont suscité l'indignation publique, mais aussi politique. La femme est accusée d'avoir blessé des néonazis.

Ilaria Salis a comparu lundi devant un tribunal de Budapest. La femme de 39 ans, qui portait des menottes aux pieds et aux mains, était accompagnée par deux hommes masqués d'une unité spéciale. Elle est tenue par une sorte de laisse attachée à un brassard qu'elle portait autour du ventre. Ses mains y sont également attachées. Les liens ne lui ont pas été retirés pendant son procès.

En Italie, les images de cette femme sont désormais omniprésentes. Mardi, plusieurs Unes de journaux annonçaient qu'Ilaria Salis avait été traitée «comme un animal». En vérité, la jeune femme est déjà en détention provisoire depuis près d'un an.

Ilaria Salis lundi devant la justice. Image: screenshot tg3

Son cas a été médiatisé pour la première fois, en octobre, lorsque son père a rapporté aux médias italiens que sa fille était détenue dans une cellule individuelle d'une prison hongroise et qu'elle vivait dans des conditions inhumaines. Un codétenu de la Milanaise a parlé à un journal de «rats et d'insectes». Ces accusations ont ensuite été immédiatement démenties par la prison responsable en Hongrie.

11 ans de prison pour avoir blessé des néonazis

La jeune femme risque 11 ans de prison. Elle est accusée d'avoir blessé deux néonazis en février dernier dans le cadre d'une journée de commémoration d'une action des Waffen-SS et des soldats hongrois. Chaque année, le 11 février, des néonazis de toute l'Europe se rassemblent à Budapest pour célébrer ce qu'ils appellent la «Journée de l'honneur». Elle commémore les tentatives infructueuses des troupes allemandes et hongroises de briser le siège soviétique autour de Budapest le 11 février 1945.

L'enseignante milanaise accusée se définit elle-même comme une antifasciste. Elle est accusée d'avoir, avec d'autres participants issus des milieux de gauche, attaqué un groupe d'extrémistes de droite le 11 février 2023. Selon les autorités, neuf personnes ont été blessées, dont six grièvement.

La Milanaise est attachée à une sorte de laisse qui entoure sa taille. Image: screenshot tg3

Dans ce contexte, la police a publié, l'année dernière, une vidéo montrant huit agresseurs frappant un homme à coups de poing et de pied, à l'aide de barres métalliques, de marteaux et de spray au poivre, près d'un quartier résidentiel de Budapest. Les agresseurs se sont précipités vers lui par-derrière et l'ont attaqué avant de s'éloigner rapidement. En l'espace de 48 heures, cinq attaques similaires ont eu lieu dans la ville.

L'enseignante et une Allemande, également accusée, contestent les faits qui leur sont reprochés. Ilaria Salis ne nie toutefois pas le fait qu'elle était présente à Budapest ce jour-là. Un Allemand, également accusé, a déjà été condamné, ce lundi, à trois ans de prison. L'homme de 29 ans avait plaidé coupable.

Selon les médias italiens, les blessures subies par les deux hommes se seraient résorbées en quelques jours. Et ils ont tous deux renoncé à porter plainte. Le parquet affirme toutefois qu'Ilaria Salis et les autres accusés sont venus en Hongrie expressément pour commettre des attentats rapides susceptibles de blesser gravement des personnes considérées comme appartenant à l'extrême droite. Ils accusent en outre l'Italienne d'être membre de la «Hammerbande», un groupe d'extrême gauche violent originaire d'Allemagne. Ilaria Salis dément.

Giorgia Meloni est sur le dossier

Alors que l'affaire n'avait pas fait énormément de bruit jusqu'à présent, les images d'Ilaria Salis ligotée lundi ont changé la donne. Les médias italiens ont beaucoup parlé de l'affaire, si bien que des manifestations ont eu lieu devant l'ambassade de Hongrie à Rome. Une pétition en ligne demandant le rapatriement de la Milanaise a recueilli à ce jour plus de 90 000 signatures.

Mardi, le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a finalement déclaré qu'il avait convoqué l'ambassadeur hongrois à Rome «pour lui demander pourquoi certaines des normes les plus fondamentales concernant les conditions des détenus n'ont pas été respectées, a détaillé le ministre. Je pense que les mesures de sécurité prises ont été cette fois-ci exagérées». Il y a une semaine déjà, il avait contacté son homologue hongrois pour attirer son attention sur le cas Salis, avec un rappel que la Hongrie est invitée à s'en tenir aux règles en vigueur dans l'Union européenne.

Manifestations devant l'ambassade de Hongrie à Rome. Image: www.imago-images.de

Tout cela a amplifié la pression sur la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Pour cette dernière, l'affaire devrait entraîner des «maux de tête politiques», comme l'écrit le Financial Times. Giorgia Meloni est proche de l'autocrate hongrois Viktor Orbán sur le plan politique. Ils sont également considérés comme de bons amis.

Du côté des politiques italiens, les réactions ne se sont pas fait attendre. «Une Italienne enchaînée - pieds et mains liés en Hongrie», a écrit mardi Giuseppe Conte, président du Mouvement 5 étoiles (opposition italienne), dans un post sur les réseaux sociaux:

«Giorgia Meloni, cela nous est égal qu'Orbán soit un de vos bons amis. Nous devons agir avec une extrême fermeté et faire entendre nos voix.»

Giorgia Meloni et Viktor Orbán. Keystone

Tard mardi soir, Giorgia Meloni aurait eu une conversation téléphonique avec son homologue hongrois sur «l'affaire Salis». On ne sait pas encore exactement de quoi il a été question. Partant du principe que l'Italie respecte l'indépendance et l'autonomie de la justice hongroise, Meloni aurait attiré l'attention d'Orbán sur le cas Salis et aurait «poursuivi la pression de notre pays pour clarifier et résoudre la situation», écrit «Il Giornale». Le procès a entre-temps été reporté au mois de mai.