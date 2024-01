La police italienne a reçu de beaux jouets pour Noël

La peinture combine la couleur bleue de la police d'État italienne avec du blanc et des bandes tricolores sur les bas de caisse. Les logos de la police, imprimés sur une matière réfléchissante, ont été placés sur les portes à l'aide d'une feuille réfléchissante. Une barre lumineuse composée de lumières LED bleues à 360° et une sirène électrique bicolore ont été installées sur le toit.

«C'est un grand plaisir pour nous de poursuivre notre collaboration de vingt ans avec la police d'État italienne. Savoir que nos véhicules sont utilisés pour des tâches publiques et, surtout, pour des missions importantes visant à sauver des vies humaines ne peut que nous rendre fiers, moi et toute l'entreprise.»

Melania Trump a perdu sa maman

La mère de Melania Trump, Amalija Knavs, est décédée à l'âge de 78 ans . D'où la discrétion de l'ancienne première dame ces dernières semaines, alors qu'on s'attend à son grand retour sur la campagne de son mari en 2024.

C'est sur son compte X que l'ex-première dame américaine a fait part de la triste nouvelle, dans la nuit de mardi à mercredi. «Amalija Knavs était une femme forte qui se comportait toujours avec grâce, chaleur et dignité», a salué sa fille. «Elle était entièrement dévouée à son mari, ses filles, son petit-fils et son gendre. Elle nous manquera au-delà de toute mesure et nous continuerons d’honorer et d’aimer son héritage.»