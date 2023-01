Depuis les années 2000, la police italienne a multiplié les arrestations et les saisies de biens dans son entourage, dans une stratégie d'isolement qui a mis près de 20 ans à porter ses fruits , tellement son réseau de soutien était important. (jah/ats)

Depuis de nombreuses années, des centaines de policiers et carabiniers participaient à la traque du fugitif le plus connu d'Italie.

Sur la liste du ministère de l'Intérieur des six criminels les plus recherchés en Italie , Matteo Messina Denaro, né en avril 1962 près de Trapani, en Sicile, occupe la première place.

«C'est une belle journée pour l'Italie et qui sert d'avertissement aux mafieux: les institutions et nos héros en uniforme n'abandonnent jamais», a conclu M. Salvini.

«Après 30 ans de fuite, le superboss Matteo Messina Denaro a été arrêté. C'est avec une grande émotion que je remercie les femmes et les hommes de l'Etat qui n'ont jamais abandonné, confirmant la règle que tôt ou tard même les plus grands criminels en fuite sont arrêtés»

Matteo Messina Denaro, 60 ans, est considéré comme le successeur des grands dirigeants historiques de Cosa Nostra, Toto Riina et Bernardo Provenzano, morts en prison en 2016 et 2017. Salvini a réagit:

Le mafieux le plus recherché d'Italie, le Sicilien Matteo Messina Denaro, en cavale depuis 30 ans, a été arrêté à Palerme, en Sicile, a annoncé lundi le vice-premier ministre Matteo Salvini.

L'Italie vient d'arrêter son criminel numéro 1. Il s'agit du mafieux le plus recherché d'Italie, Matteo Messina Denaro après 30 ans de cavale.

