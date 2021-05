International

Italie

Voici ce qu'il se passe quand les gens choisissent leur vaccin



Image: Shutterstock

Dans le Latium, en Italie, les gens peuvent savoir quel vaccin leur sera administré. La population s'est montrée très sélective et le produit d'Astrazeneca en fait les frais.

Plus possible de trouver une seule dose de vaccin Pfizer dans la région italienne du Latium, et ce au moins jusqu'à la fin du mois de mai. Les autorités sanitaires ont annoncé dimanche que tous les créneaux de réservation sont épuisés, car «toutes les doses disponibles ont été réservées».

Par contre, 100 000 créneaux de réservation sont toujours disponibles pour les vaccins Astrazeneca et Johnson and Johnson. Mais que se passe-t-il?

C'est simple: dans cette région, les gens peuvent choisir quel vaccin leur sera administré, même si cela demande une petite ruse. Le site officiel consacré aux réservations ne contient pas cette information. Pourtant, écrit Fanpage, chaque centre de vaccination de la région administre presque exclusivement un seul type de vaccin. Grâce à la liste récapitulative fournie par ce média, les gens disposent de toutes les informations nécessaires pour faire leur choix.

La région du Latium:

Résultat: sans surprise, la population a massivement boudé le sérum d'Astrazeneca. Les appels de la cellule de crise Covid locale, qui rappelle que «tous les vaccins sont sûrs et efficaces», ne semble pas avoir été écouté. (asi)

