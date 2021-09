Japon: Fumio Kishida désigné comme le futur leader du pays

Au Canada, ce politicien et TikTokeur espère remplacer Justin Trudeau

Sa popularité a grimpé en flèche après un puissant débat, lors des élections de 2019. Deux ans plus tard, le visage de Jagmeet Singh s'affiche dans tout le pays.

Jagmeet Singh, 42 ans, est en train de devenir le leader politique le plus apprécié au Canada, dont il pourrait même devenir premier ministre, succédant à un certain... Justin Trudeau, comme le rapporte The Guardian. Il porte des costumes bien taillés, il a fait la une d'un magazine de mode masculine et il est suivi par une légion de fans sur les médias sociaux, notamment sur la plateforme vidéo TikTok. Les élections fédérales de 2021 ont lieu ce 20 septembre.

Singh est le chef du Nouveau Parti …