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Il y a plus de 100 000 centenaires au Japon

La crise démographique qui frappe le Japon ne connaît pas de répit. Alors que le taux de fécondité est au plus bas, le pays a recensé plus de 100 000 centenaires pour la première fois dans son histoire.

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Le nombre de centenaires au Japon a dépassé les 100 000 pour la première fois, a annoncé mardi le ministère de la Santé, dans un pays où le taux de fécondité a par ailleurs atteint l'an dernier un plus bas historique.

Avec un âge médian de 49,9 ans, le Japon possède la deuxième population la plus âgée au monde après Monaco, selon la Banque mondiale.

La dernière enquête gouvernementale, publiée en amont du jour férié annuel du «Respect des personnes âgées» la semaine prochaine, montre que le nombre de personnes âgées de 100 ans ou plus s'élevait à 107 677 au 1er septembre.

Niveau record

C'est la première fois que le nombre de centenaires dépasse la barre des 100 000 depuis le début des statistiques en 1963, environ 90% d'entre eux étant des femmes, a indiqué le ministère. La population de cette tranche d'âge atteint un niveau record pour la 56e année consécutive.

Des données publiées en juin ont montré que le taux de fécondité du Japon a de nouveau reculé l'an dernier pour atteindre un nouveau plus bas historique, soulignant la crise démographique qui ronge la quatrième économie mondiale.

Cette situation cause divers problèmes pour le pays, comme des pénuries de main-d'oeuvre, un gonflement de la facture de la sécurité sociale et un rétrécissement de l'assiette fiscale. (ats)