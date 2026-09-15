ensoleillé, brumeux12°
DE | FR
burger
International
Japon

Il y a plus de 100 000 centenaires au Japon

epa07845867 Elderly people practice physical activity with wooden dumbbells during an event marking the &#039;Respect for the Aged Day&#039; in Tokyo, Japan, 16 September 2019. According to government ...
Image: EPA

Il y a plus de 100 000 centenaires au Japon

La crise démographique qui frappe le Japon ne connaît pas de répit. Alors que le taux de fécondité est au plus bas, le pays a recensé plus de 100 000 centenaires pour la première fois dans son histoire.
15.09.2026, 08:0615.09.2026, 08:06

Le nombre de centenaires au Japon a dépassé les 100 000 pour la première fois, a annoncé mardi le ministère de la Santé, dans un pays où le taux de fécondité a par ailleurs atteint l'an dernier un plus bas historique.

Avec un âge médian de 49,9 ans, le Japon possède la deuxième population la plus âgée au monde après Monaco, selon la Banque mondiale.

Les seniors commandent la Suisse: voici les chiffres
Les seniors commandent la Suisse: voici les chiffres

La dernière enquête gouvernementale, publiée en amont du jour férié annuel du «Respect des personnes âgées» la semaine prochaine, montre que le nombre de personnes âgées de 100 ans ou plus s'élevait à 107 677 au 1er septembre.

Niveau record

C'est la première fois que le nombre de centenaires dépasse la barre des 100 000 depuis le début des statistiques en 1963, environ 90% d'entre eux étant des femmes, a indiqué le ministère. La population de cette tranche d'âge atteint un niveau record pour la 56e année consécutive.

Des données publiées en juin ont montré que le taux de fécondité du Japon a de nouveau reculé l'an dernier pour atteindre un nouveau plus bas historique, soulignant la crise démographique qui ronge la quatrième économie mondiale.

Cette situation cause divers problèmes pour le pays, comme des pénuries de main-d'oeuvre, un gonflement de la facture de la sécurité sociale et un rétrécissement de l'assiette fiscale. (ats)

L'actu internationale jour et nuit
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
1
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
de Anna KORKMAN, finlande
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
10
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Netanyahou redoute cet homme
Netanyahou redoute cet homme
de Pierre Heumann, Tel Aviv
Thèmes
Envie de découvrir le Japon?
1 / 38
Envie de découvrir le Japon?
source: instagram
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Comment Poutine veut faire payer l’Europe pour son soutien à l’Ukraine
Frappes massives contre les villes ukrainiennes, attaques près des frontières de l’Otan, sabotages présumés en Europe: la Russie accentue la pression bien au-delà du front, profitant de nouvelles capacités militaires.
Frappes contre les trains à la frontière de l'Otan, attaques aériennes redoublées sur l'Ukraine, campagnes présumées de sabotages dans l'UE... La Russie attise la guerre contre les civils ukrainiens et met sous pression les Européens, indispensables soutiens de Kiev.
L’article