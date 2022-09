Le typhon Nanmadol fait un mort et des dizaines de blessés au Japon

La saison des typhons culmine d'août à septembre au Japon, où elle est marquée par de fortes pluies susceptibles de provoquer de brusques inondations et des glissements de terrain meurtriers.Des scientifiques estiment que le changement climatique augmente l'intensité des tempêtes et les phénomènes météorologiques extrêmes. (sas/ats)

Il «continue de s'affaiblir» et «a été rétrogradé de la catégorie des typhons forts et larges à celle des typhons larges», a déclaré aux journalistes Ryuta Kurora, chef de l'unité de prévision de la JMA.

Des centaines de vols ont été annulés et les services ferroviaires dans les régions touchées ont également été interrompus au plus fort des intempéries.

Lundi après-midi, plus de 240 000 foyers des régions de Kyushu et de Chugoku étaient encore privés d'électricité, ont indiqué les services publics, alors que la tempête remontait lentement le long de la côte ouest du Japon.

de Patrik Müller et Ben Rosch / ch media

Pénurie d'électricité: fini la clim et les ascenseurs, le plan du Conseil fédéral

Pénurie d'électricité: fini la clim et les ascenseurs, le plan du Conseil fédéral

Dans l'île de Kyushu, des milliers de personnes ont passé la nuit dans des abris, tandis que d'autres se sont installées dans des bâtiments plus solides.

«L'électricité est coupée dans certains endroits» et des habitants ont signalé «des arbres renversés», a-t-il dit, en mentionnant des inondations dans «certaines zones».

«Le typhon a pratiquement disparu aujourd'hui (lundi) et la pluie et le vent se calment aussi maintenant», a déclaré à l'AFP un responsable de la gestion des crises dans la ville de Saito (département de Miyazaki).

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, qui devait partir lundi pour l'Assemblée générale des Nations unies à New York, retardera son voyage d'un jour pour vérifier l'ampleur des dégâts, a confirmé son bureau.

«Nous vous demandons de rester vigilants face aux (risques) d'inondations et de glissements de terrain»

Dans le département de Miyazaki, certains secteurs ont reçu plus de précipitations en 24 heures qu'ils n'en reçoivent normalement pendant tout le mois de septembre. Yoshiyuki Toyoguchi, un responsable gouvernemental, a lancé à la population:

Plus de précipitations en un jour qu'en un mois

Près de six millions de personnes étaient toujours sous le coup d'avis d'évacuation, et les autorités ont appelé la population à rester en alerte, en particulier dans les zones où les rivières se déchaînaient encore après de longues heures de pluie .

Le puissant typhon s'est affaibli depuis qu'il a touché terre dimanche soir près de la ville de Kagoshima, au sud de la grande île de Kyushu, mais il a déraciné des arbres, brisé des fenêtres et gonflé des rivières.

Les niveaux d'alerte au Japon pour le typhon Nanmadol ont été rétrogradés lundi. De fortes intempéries ont fait au moins un mort et des dizaines de blessés.

Le cercueil de la reine est très lourd et il y a une bonne raison

Le typhon Nanmadol fait un mort et des dizaines de blessés au Japon

Plus de «International»

Le typhon Nanmadol au Japon s'est affaibli depuis qu'il a touché terre dimanche. Un mort, des dizaines de blessés et des nombreux dégâts restent dans son sillon.

Le cercueil de la reine est très lourd et il y a une bonne raison

Flingues, vaches et gros bobets: M6 se fout de la gueule des Suisses

Les plus lus

Elle est la dernière personne au monde à avoir visité le cercueil de la Reine

Dimanche soir, Chrissy Heerey est devenue la dernière visiteuse à avoir pu se recueillir auprès du cercueil de la reine Elizabeth II, au sein du palais de Westminster. La chance de cette fan de la royauté ne s'arrête pas là.

C'était the place to be. Mais malgré leur persévérance, de nombreux visiteurs n'ont pas pu y participer. Ce qui n'est pas le cas de Chrissy Heerey. Dimanche 18 septembre, cette Britannique est officiellement devenue la dernière visiteuse du monde à avoir eu la chance de se recueillir devant le cercueil d'Elizabeth II.