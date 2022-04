Scandale: les mots tabous qu'Amazon veut interdire à ses employés

En plus des traditionnelles grossièretés ou insultes, l'entreprise a donc eu l'idée d'agrandir cette liste noire pour la rendre plus... enfin moins....

Selon une enquête exclusive parue dans le média d'investigation The Intercept , la machine à cash de Jeff Bezos plancherait sur un nouvel outil de messagerie dans lequel des termes seront purement et simplement censurés par l'algorithme interne. Dans le viseur des rois du shipping (trop?) facile, des mots-clés associés, pour la plupart, au monde impitoyable des syndicats .

Le monde court à la famine et c'est à cause de la guerre en Ukraine

Enième polémique en vue pour le gros joujou de Jeff Bezos? D'après une enquête exclusive d'un journaliste de The Intercept, la firme au sourire fléché plancherait sur une nouvelle messagerie interne dans laquelle des termes seront censurés par la machine. En voici une trentaine. (Il y a «toilettes» et «travail d'esclave» dedans.)

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a de grandes répercussions sur l'alimentation mondiale, les deux nations étant de grands exportateurs de blé, de maïs ou encore d'engrais minéraux. Voici l'ampleur et les raisons d'une crise parallèle à la guerre.

Le monde a faim dans certaines régions et aura encore plus faim du fait de la guerre, selon les récentes projections. L'Ukraine et la Russie représentent à elles seules environ 30% des exportations mondiales de blé, mais aussi 20% pour le maïs, les engrais minéraux et le gaz, entre autres ressources d'importance mondiale. L'Ukraine, en termes d'agriculture et de réserve de minerais, bat quantité de records internationaux.