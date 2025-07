L’Ukraine recycle un char de 1960 contre les Russes (et ça marche)

Volodymyr Zelensky a indiqué que les deux dirigeants s'étaient mis d'accord pour travailler à «renforcer» les défenses aériennes de l'Ukraine, après la plus grande attaque de drones et de missiles subie par l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe vendredi.

Le président américain a également laissé entendre qu'il pourrait être prêt à durcir les sanctions contre la Russie, après avoir évité pendant ces six derniers mois d'y recourir alors qu'il tentait de persuader son homologue russe de mettre fin à la guerre.

Trump à bord d'Air Force One

Trump à bord d'Air Force One

Plus de «International»

Les plus lus

«Face à la France, l'Iran renoue avec la diplomatie de la terreur»

Joint par watson, un journaliste franco-iranien décrypte les accusations passibles de peine de mort contre deux prisonniers français détenus en Iran. Déjà mise à mal par le gouvernement algérien, la diplomatie française traverse une épreuve.

C’était bien la peine d’adopter un ton mesuré lors des récents bombardements israélo-américains en Iran, entend-on, ce jeudi 3 juillet, en France. L’inculpation, la veille, à Téhéran, des Français Jacques Paris et Cécile Kohler pour «espionnage pour le Mossad», «complot pour renverser le régime» et «corruption sur terre», n’est pas à proprement parler une manière de remercier la France et son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Détenus depuis trois ans en Iran, les deux Français font à présent face à des accusations passibles de la peine de mort.