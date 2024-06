Jeff Bezos possède un avion suisse plein de surprises. Image: getty/dr/watson

Jeff Bezos peut faire caca dans sa cuisine grâce à cet appareil suisse

Le deuxième homme le plus riche du monde possède désormais, en plus de ses deux jets d'affaires de luxe, un avion de fabrication suisse. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est différent des autres.

Plus de «International»

Selon JetSpy, le service de suivi en ligne des jets privés, le fondateur d'Amazon Jeff Bezos possède depuis peu un engin suisse en plus de ses deux Gulfstream G650ER (un modèle d'avion très apprécié pour les jets d'affaires et privés): un Pilatus PC-24.

Le constructeur suisse fait la promotion de son avion en le décrivant comme un «jet super versatile». Le seul au monde en son genre, même, selon Pilatus, car il peut atterrir sur des pistes courtes et peu stables. Son secret? Sa taille, qui lui permet des atterrissages courts. Mais cela force l'espace et l'équipement de la cabine à être compressés au maximum.

Image: pilatus-aircraft.com

Les riches prêts au compromis

Business Insider a examiné le PC-24 de plus près à Genève, lors du Salon international de l'aviation d'affaires de Genève (European business aviation convention & exhibition, EBACE), la plus grande conférence européenne sur l'aviation d'affaires.

Image: pilatus-aircraft.com

Et pour bénéficier de la flexibilité à laquelle l'appareil prétend et ne pas dépendre de pistes d'atterrissage en dur, les clients les plus riches sont prêts à faire des compromis en matière de confort et d'espace. La taille de la cabine, par exemple: avec une hauteur d'un peu plus de 1,5 mètre, tout le monde doit se baisser.

Image: pilatus-aircraft.com

L'intérieur est modulable et peut présenter de quatre à huit sièges. Il est même possible d'y mettre jusqu'à trois lits. Même le cockpit est minuscule et ne peut accueillir qu'un seul pilote. Le prix est également relativement accessible pour un jet privé: 10 millions de dollars.

Champagne et popo

La cuisine est également ultra-compacte, avec juste un petit évier et une armoire — pour les flûtes à champagne, s'il-vous-plaît.

Image: pilatus-aircraft.com

Mais surtout, il n'y pas vraiment de toilettes — ou alors, pas comme on se l'imagine. C'est justement la cuisine qui fait office de toilettes: sous l'évier, on tire sur une poignée pour ouvrir les latrines. Une disposition qui permet de gagner de la place. Et le lavabo de la cuisine est aussi celui du petit coin.

Image: pilatus-aircraft.com

Ce gain de place implique donc des restrictions en termes d'intimité: seul un rideau sépare les toilettes du cockpit. De l'autre côté, une porte coulissante légère garantit un peu plus de tranquillité pour boire sa flûte de champagne pépère sur le trône.

De jet à petit avion cargo

Ce qui semble être un compromis peu réjouissant à première vue se révèle toutefois être un réel argument de vente pour le PC-24. Car ces petites toilettes de fortune dans la cuisine permettent de libérer de la place précieuse à l'arrière du jet, où une capacité de stockage jusqu'à 1,4 tonne de matériel est garantie — lorsqu'on limite le nombre de sièges à quatre. On transforme alors le jet en petit avion-cargo.

Les vols longs ne sont pas possibles avec le PC-24, qui dispose d'une autonomie d'environ 3500 kilomètres. En pratique, Jeff Bezos doit donc se poser pour faire le plein lorsqu'il vole entre son domicile à Miami et le siège d'Amazon à Seattle. On lui conseille toutefois d'aller au petit coin avant et après le vol.

Image: pilatus-aircraft.com

(obi)