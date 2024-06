Voici comment bien choisir votre siège dans un avion

Il y a des rumeurs selon lesquelles certains sièges d'avion seraient meilleurs que d'autres. Des chercheurs ont même un jour fait s'écraser un appareil pour tenter de trouver une réponse.

Manfred Schäfer / t-online

Prendre l'avion est une source d'angoisse pour beaucoup, surtout lorsque les informations sur les crashs aériens ou les problèmes avec les avions se multiplient. Voici quelques conseils pour les personnes les plus inquiètes.

Existe-t-il des sièges plus sûrs que d'autres?

En ce qui concerne les rangées de sièges, une étude américaine (US Federal Aviation Administration Accident Database) a révélé que les places du milieu à l'arrière de l'appareil présentent le plus faible risque de blessure (28%). Selon les statistiques, les places les plus critiques sont celles situées côté couloir, dans le tiers avant de l'avion (44%). Mais cela vaut surtout pour les accidents mineurs.

Si un crash grave se produit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise place en termes de sécurité.

Où sont les places les plus silencieuses?

En principe, on peut dire que plus on est en avant, mieux c'est. On entend bien plus le bruit des moteurs à l'arrière. Ce n'est pas pour rien que les places chères de la classe affaires et de la première classe sont situées à l'avant.

Mais cela dépend aussi du type de passagers qui se trouvent à bord. Il y a de grandes différences entre les passagers des vols d'affaires, les groupes d'enfants qui crient ou les vacanciers qui font la fête.

Ai-je plus de chances d'avoir une place libre à côté de mon siège à l'arrière?

Il n'y a pas de réponse générale à cette question. Il est vrai que les rangées de sièges à l'avant sont plus appréciées. C'est notamment le cas des voyageurs d'affaires qui ne voyagent qu'avec un bagage à main et qui veulent descendre rapidement de l'appareil ou des passagers qui doivent prendre des correspondances.

Mais cela est de plus en plus réglementé par les compagnies aériennes et coûte de plus en plus souvent un supplément. Un «Preferred Seat», c'est-à-dire une place avec plus de confort, est considéré comme une prestation supplémentaire. Toutes les autres places sont également échelonnées. Spéculer sur une place libre à l'arrière peut se retourner contre vous si personne ne veut payer plus pour les places avant et que tout le monde est placé à l'arrière.

De nombreux vacanciers n'hésitent plus à dépenser quelques euros de plus pour une place plus confortable. La demande de sièges offrant un espace supplémentaire pour les jambes, appelés «XXL Seats» ou «Preferred Seats», augmente. De plus en plus de compagnies aériennes proposent également des «classes intermédiaires», dont le prix et le confort se situent entre la classe économique et la classe affaires.

Les sièges situés à l'arrière peuvent-ils être inclinés?

Il n'y a pas de règle claire pour la dernière rangée. Si l'espace est suffisant, c'est possible. En principe, on peut bloquer n'importe quelle rangée. Ryanair, par exemple, n'a pas de sièges inclinables, car ils sont moins chers à l'achat et moins chers à l'entretien.

En ce qui concerne la rangée près de la sortie, les sièges ne peuvent définitivement pas être reculés, car le passager doit pouvoir s'échapper librement vers la sortie de secours. La sortie ne se trouve pas à côté du siège, mais exactement dans l'espace pour les pieds de cette rangée, c'est pourquoi il y a plus d'espace pour les jambes. Et c'est pourquoi les sièges de la rangée précédente ne sont effectivement pas réglables. L'accoudoir de cette rangée n'est pas non plus réglable, mais fixe.

Près de la sortie, les passagers ont besoin d'une voie de sortie dégagée en cas d'urgence. Ainsi, les sièges dans la rangée précédente ne sont pas inclinables. De plus, l'accoudoir dans cette rangée n'est pas ajustable, mais fixé.

Un siège au-dessus des ailes est-il plus calme en cas de turbulences?

Oui, c'est un peu plus calme à cet endroit. Mais c'est à l'avant que ça bouge le moins. C'est peut-être une autre raison pour laquelle la classe affaires et la première classe sont toujours situées à l'avant, et pas seulement parce que les passagers peuvent y descendre plus rapidement. C'est à l'arrière qu'il y a le plus de secousses en cas de turbulences pendant le vol.

Les compagnies suppriment-elles certaines rangées par superstition?

Oui, comme certains clients sont superstitieux, il n'y a effectivement pas de rangée de sièges portant le numéro 13 à bord de nombreuses compagnies aériennes, notamment chez Lufthansa. Parfois, les voyageurs ne trouveront même pas de rangée 17. Car ce chiffre est considéré comme un chiffre de malheur en Italie et au Brésil. En Chine, il n'y a pas non plus de rangée 4, parce que le chiffre sonne exactement comme le mot mort à l'oral.

Traduit et adapté par Chiara Lecca