Hunter Biden pourrait être inculpé de fraude fiscale

Avant l'élection de 2020, Donald Trump et ses partisans lui ont vivement reproché d'avoir accepté en 2014 un mandat d'administrateur du groupe gazier ukrainien Burisma, alors que Joe Biden était vice-président et investi dans le dossier ukrainien.

Les frasques du fils de Joe Biden, qui a longtemps bataillé contre des addictions à la drogue et à l'alcool, ont régulièrement défrayé la chronique. Il a été souvent considéré comme un handicap potentiel pour la carrière politique de son père.

Le procureur fédéral de l'Etat du Delaware, le fief de Joe Biden et de sa famille, doit désormais décider s'il pense que ces éléments sont suffisants pour obtenir une condamnation lors d'un procès. Ce procureur a été nommé par l'ancien président républicain Donald Trump, qui a fait d'Hunter Biden une de ses cibles de prédilection.

Drogue et alcool

Agé de 52 ans, le fils cadet de Joe Biden est un avocat et lobbyiste au parcours tumultueux, rappelle le quotidien.

