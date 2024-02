«Quel putain de trou du cul!» Joe Biden libère sa rage

«C'est vraiment un putain de trou du cul!» Joe Biden libère sa rage

Respectueux et poli devant les caméras, le président des États-Unis est connu pour sa grossièreté une fois en privé. Un papy à la langue bien pendue qui, évidemment, ne ménage pas son pire ennemi. Voici les révélations de Politico.

Joe Biden a deux visages, deux attitudes, deux vocabulaires. Il y a le président des États-Unis, une fois hissé sur une tribune officielle, qui fustige toute agressivité et appelle régulièrement au respect, même quand il se montre politiquement ferme. Et puis il y a l'homme au civil, loin des caméras, qui range ses verbes châtiés pour déballer ses coups de gueule de citoyen (plus ou moins) lambda. Rien de bien surprenant, puisque nous sommes tous un peu moins gainés une fois loin du boulot, nos pieds fourrés dans des pantoufles, grommelant vaguement «qu'ils font tous chier».

Tant que ça ne sort pas du lit conjugal ou du petit salon privé de la Maison-Blanche, no big deal. Hélas, cette semaine, le média Politico a promené une oreille avertie sur la langue bien pendue de Joe Biden. C'est plutôt gratiné et, parfois, à peine suffisamment éloigné des micros pour que le scandale n'explose pas. Il y a un mois, alors qu'il jonglait avec un discours sur la commémoration de l'assaut du Capitole, il a égratigné l'attitude de Donald Trump.

«Trump a plaisanté sur le fait qu'un individu, sous emprise de ce putain de Big Trump Lie, a agressé d'un coup de marteau sur le crâne, le mari de Nancy Pelosi. Et il trouve ça drôle. Il en a ri, putain. Quel grand malade» Joe Biden, sur scène, éloigné de son micro et couvert par les applaudissements de la salle.

Comme le précise Politico , une fois en privé, c'est pire. Quand il est en compagnie d'amis de longue date ou de proches collaborateurs, il traite constamment Trump de «malade mental». Un type «complètement fou» qui se «réjouit du malheur des autres». Quand la colère prend le dessus, les superlatifs prennent du muscle.

«Quel putain de trou du cul ce type! C'est vraiment un putain de trou du cul!» Joe Biden au sujet de Donald Trump

S'il n'a jamais porté le milliardaire dans son cœur, la rage qu'il libère à son endroit ces dernières semaines tend à prouver que la popularité de son pire ennemi, tout comme ses écrasantes victoires en Iowa et au New Hampshire, déstabilise profondément le candidat démocrate. Réagissant aux noms d'oiseau que le patron ramasse de la bouche du président, le clan Trump a fait du... Trump.

«C'est une honte que Crooked Joe Biden manque de respect à la fonction de président des États-Unis, à la fois en public et en privé» Chris Lacivita, l'un des conseillers principaux de la campagne du candidat MAGA

Chris Lacivita enfonce son clou: «Mais, encore une fois, il n'est pas surprenant de voir que Biden manque de respect au 45e président, de la même manière qu'il manque de respect au peuple américain avec ses politiques qui ont toutes échouées».

Le hic, c'est que Donald Trump a beau être un «putain de trou du cul», le président Biden a besoin de lui dans cette campagne. Le «monstre tout trouvé» d'un duel annoncé. Comme nous vous le disions il y a quelques jours, «les démocrates s'accrochent notamment au sondage selon lequel une majorité d'électeurs ne voteraient pas pour le républicain s'il venait à être condamné».

Trump, le trou du cul utile de l'élection présidentielle américaine? À voir.