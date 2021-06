International

Rudy Giuliani a fait pression sur l'Ukraine pour nuire à Biden



L'ancien conseiller de Donald Trump, Rudy Giuliani, a fait pression sur le gouvernement ukrainien pour le pousser à enquêter sur des complots sans fondement concernant Joe Biden. C'est ce que révèle un enregistrement audio exclusif, consulté par CNN.

L'enregistrement audio remonte à juillet 2019. Il s'agit d'une conversation téléphonique entre Rudy Giuliani, conseiller de longue date de l'ancien président Donald Trump, le diplomate américain Kurt Volker et Andriy Yermak, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Pendant les 40 minutes de l'appel, Rudy Giuliani dit plusieurs fois à Yermak que Zelensky devrait annoncer publiquement deux enquêtes concernant:

Une éventuelle corruption de Joe Biden en Ukraine

Les allégations selon lesquelles l'Ukraine s'est immiscée dans l'élection de 2016 pour nuire à Trump.

Ces deux affirmations sont fausses, rappelle CNN. En demandant cela, l'avocate de New York visait à endommager Joe Biden, à l'époque candidat à la présidence et principal adversaire de Donald Trump dans la course à la Maison Blanche.

«Mettre de côté les malentendus»

Rudy Giuliani aurait également promis que si les Ukrainiens accédaient à sa demande, cela «clarifierait vraiment les choses» et qu'il parlerait à Donald Trump pour s'assurer que «les malentendus sont mis de côté». Il a également ajouté que cela «pourrait être une bonne chose pour avoir une bien meilleure relation».

Cet appel précède la célèbre conversation téléphonique entre Trump et Zelensky, pendant lequel le président américain a demandé à son homologue ukrainien de se pencher sur les affaires en Ukraine du fils de Joe Biden.

Ces deux conversations sont devenues plus tard un élément central de la première destitution de Trump, où il a été accusé de solliciter l'aide des Ukrainiens pour sa campagne. (asi)

