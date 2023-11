Joe Biden qualifie Xi Jinping de dictateur en marge d'un sommet

Les deux chefs d'Etat se sont rencontrés en Californie. Keystone

Biden qualifie Xi de dictateur et assure qu'ils se parleront «directement» en cas de crise

Le président américain Joe Biden s'est félicité mercredi du fait qu'il pourra parler à son homologue chinois Xi Jinping «directement» et «immédiatement» en cas de crise, à l'issue de leur sommet en Californie. Il a aussi rappelé qu'il considérait le Chinois comme un dictateur.

Les deux dirigeants ont convenu de «maintenir les lignes de communication ouvertes, y compris entre le président Xi et moi-même», a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse.

«Lui et moi avons convenu que chacun d'entre nous pouvait décrocher son téléphone, appeler directement et qu'il serait entendu immédiatement» Joe Biden

Joe Biden a en outre salué des discussions «constructives et productives» avec le dirigeant chinois Xi Jinping, faisant part notamment d'un accord sur le rétablissement des communications militaires entre les deux pays et l'engagement de Pékin à lutter contre le fentanyl. «Je viens de terminer plusieurs heures de réunions avec le président Xi et je pense qu'il s'agit des discussions les plus constructives et les plus productives que nous ayons eues», a-t-il déclaré.

Le dictateur

Le président américain a affirmé aussi qu'il considérait toujours son homologue chinois comme un «dictateur». Il a ainsi repris une expression qui a par le passé suscité l'indignation de Pékin.

«C'est un dictateur dans le sens où voilà un homme qui dirige un pays, un pays communiste, qui repose sur une forme de gouvernement totalement différente de la nôtre.» Joe Biden

Les deux hommes ont eu une réunion avec leurs délégations respectives, puis un déjeuner de travail en petit comité - poulet à l'estragon et gâteau aux amandes au menu - et enfin une promenade en tête-à-tête, clairement organisée pour les photographes et les caméras.

Un sommet réglé au millimètre, après des semaines de tractations, dans un domaine niché au sein des collines californiennes, qui a servi, pour l'anecdote, de décor aux vénéneuses intrigues du feuilleton roi des années 1980, «Dynasty». Le président américain avait appelé, au début de la réunion, à gérer la rivalité de manière «responsable», pour «s'assurer qu'elle ne dégénère pas en conflit».

(sda/ats/afp)