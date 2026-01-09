averses éparses
DE | FR
burger
International
Espace

NASA: Evacuation inédite à bord de l'ISS

epa12275034 (L-R) NASA astronaut Mike Fincke, NASA astronaut Zena Cardman, Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov and JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) astronaut Kimiya Yui walk out of the Neil A. ...
L'équipage de la mission Crew-11 avait rejoint l'ISS en août et devait y séjourner pendant environ six mois.Keystone

Evacuation inédite à bord de l'ISS

Un équipage de la station spatiale internationale se voit forcé de rentrer plus tôt à cause d'un problème médical. Une première pour la station.
09.01.2026, 08:1209.01.2026, 08:12

La NASA a annoncé jeudi que les quatre membres d'un équipage de la station spatiale internationale allaient rentrer plus tôt que prévu sur terre à cause d'un problème de santé touchant un astronaute. C'est la première évacuation de ce type dans l'histoire de l'ISS.

Les responsables de l'agence spatiale américaine n'ont pas donné de détails sur la nature de ce problème, mais ont précisé que l'astronaute, qui n'a pas été nommé, se portait bien. Un «risque persistant» et «l'incertitude quant au diagnostic» ont motivé la décision de ramener l'équipage plus tôt, a expliqué le médecin-chef de la NASA, James Polk, tout en soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une évacuation d'urgence.

Une planète déroutante vient d'être découverte

L'équipage de la mission Crew-11 de quatre personnes, dont un Russe, rentrera dans les prochains jours, ont précisé les responsables. Il s'agit de «la première fois que nous procédons à une évacuation médicale contrôlée depuis la station», a précisé le haut responsable de la NASA Amit Kshatriya.

Simuler des scénarios d'alunissage

Les astronautes américains Zena Cardman et Mike Fincke, le Japonais Kimiya Yui et le cosmonaute de Roscosmos Oleg Platonov avaient rejoint l'ISS en août et devaient y séjourner pendant environ six mois. Durant leur mission, ils devaient notamment simuler des scénarios d'alunissage dans le cadre du programme Artemis mené par les Etats-Unis pour retourner sur la Lune.

Habitée en permanence depuis 2000, le laboratoire volant qu'est l'ISS sert de banc d'essai essentiel pour la recherche sur l'exploration spatiale, notamment concernant les missions éventuelles vers Mars.

«De nombreuses hypothèses» sur Uranus et Neptune seraient fausses

Modèle de coopération internationale réunissant l'Europe, le Japon, les Etats-Unis et la Russie, l'ISS a commencé à être assemblée en 1998. Sa mise à la retraite était prévue en 2024, mais la NASA a estimé qu'elle pouvait fonctionner jusqu'en 2030. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Trump attaquera-t-il le Groenland? «Les gens sont nerveux»
Trump attaquera-t-il le Groenland? «Les gens sont nerveux»
de Niels Anner, Copenhague
L'IA va permettre des avancées scientifiques majeures en 2026
1
L'IA va permettre des avancées scientifiques majeures en 2026
On a remonté la filière opaque des mercenaires colombiens au Soudan
On a remonté la filière opaque des mercenaires colombiens au Soudan
de Valentin DIAZ, Bogotá
Ces entreprises ont parié sur le Bitcoin et ça se retourne contre elles
Ces entreprises ont parié sur le Bitcoin et ça se retourne contre elles
de Lucie LEQUIER, Londres, Royaume-Uni
Thèmes
Vous allez bientôt pouvoir aller dans l'espace sans fusée
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici ce que reproche vraiment la justice américaine à Nicolas Maduro
Accusé de narcoterrorisme par Washington, Nicolas Maduro est poursuivi aux Etats-Unis pour trafic de cocaïne, collusion avec des guérillas et protection de cartels, aux côtés de son épouse Cilia Flores.
Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, emmenés de force aux Etats-Unis lors d'une opération militaire américaine, doivent y répondre d'accusations de «narcoterrorisme» et d'importation de «tonnes de cocaïne».
L’article