4 points à retenir de la rencontre entre Joe Biden et Boris Johnson



Malgré les affinités entre le Premier ministre britannique et Donald Trump, la première rencontre entre Joe Biden et Boris Johnson s'est déroulée sans encombre.

Le président américain Joe Biden et Premier ministre britannique Boris Johnson ont entamé jeudi leur premier tête-à-tête. Cette rencontre entre proches alliés se déroule à la veille du sommet du G7, qui aura lieu dans les Cornouailles (Royaume-Uni). Les quatre points à retenir:

Des assouplissements sur les restrictions de voyage

Les deux chefs de l'Etat ont annoncé la mise en place d'une task force qui dictera les mesures et les recommandations à suivre pour la reprise des vols entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis .

. Avant la pandémie, plus de 4,5 millions d'Américains visitaient le Royaume-Uni, chaque année, contre 5 millions dans le sens inverse.

Alors que certains scientifiques britanniques prévoient une troisième vague à l'automne, aucune date n'a été mentionnée pour la mise en place de cette stratégie.

Une nouvelle «Charte de l'Atlantique»

Biden et Johnson ont en profité pour signer une nouvelle charte, directement inspirée d'un accord similaire entre de leurs prédécesseurs historiques, Winston Churchill et Franklin Roosevelt, à l'issue de la deuxième guerre mondiale. Le but de cette charte: reconstruire le monde, après la pandémie.

L'Irlande du Nord, pays cher à Biden

Le président américain a demandé à Johnson comment le Brexit pourrait affecter les accords de paix en vigueur en Irlande du Nord. Ce pays est cher à Joe Biden, car sa famille a des origines irlandaises.

Les relations avec la Chine et la Russie

Les deux hommes ont discuté des relations de chacun des pays avec la Chine et la Russie. Dans cette Amérique post Trump, l'actuel locataire de la Maison-Blanche tient à positionner son pays comme la superpuissance démocratique. Image que les Etats-Unis ont véhiculé pendant de nombreuses années. Pour Joe Biden, le Royaume-Uni doit se positionner plus fermement contre les dictatures et les menaces prônées par le gouvernement chinois ainsi que celui de Vladimir Poutine. (jch)

