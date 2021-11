Revers pour Joe Biden: un républicain élu gouverneur de Virginie

L'homme d'affaires de 54 ans, sans expérience politique, devance de 2,7 points d'avance son adversaire démocrate. Image: sda

Le républicain Glenn Youngkin a réussi à remporter le poste de gouverneur de l'État de Virginie mercredi. Le scrutin était considéré comme un test pour le président américain Joe Biden.

Ce scrutin était considéré comme un test pour le président américain Joe Biden, fragilisé par des sondages en berne un an avant des élections parlementaires américaines à haut risque.

Après le décompte de plus de 95% des bulletins de votes, l'homme d'affaires de 54 ans, sans expérience politique, devance de 2,7 points d'avance son adversaire démocrate, Terry McAuliffe, 64 ans, ancien gouverneur de cet Etat de l'est des Etats-Unis de 2014 à 2018.

Une énorme participation

La participation apparaît importante avec près de 1,2 million d'électeurs ayant déjà voté par anticipation, soit six fois plus qu'en 2017, quand le démocrate Ralph Northam avait été élu, selon l'ONG Virginia Public Access Project.

Et Glenn Youngkin, qui a emporté le vote rural traditionnellement conservateur, a réussi de bons scores dans les fiefs démocrates du nord de l'Etat. «Cela fait longtemps que ce n'est plus une campagne électorale et que cela a commencé à devenir un mouvement mené par vous tous», avait assuré le candidat républicain à ses partisans à l'annonce des premiers résultats.

Un baromètre de soutien à Biden

«Nous allons continuer à compter les bulletins de vote, parce que tous les habitants de Virginie méritent que leur vote soit compté», a affirmé Terry McAuliffe devant ses supporters en fin de soirée, refusant de concéder sa défaite. «Le combat continue», a lancé ce vétéran de la politique, qui a reçu le soutien des poids lourds du parti pendant la campagne.

«Nous allons gagner cette élection même si elle est serrée» Joe Biden

Ce scrutin est considéré comme un baromètre de soutien à la politique de l'actuel président américain, même s'il s'en défend.

Reconquérir le congrès

La victoire de Glenn Youngkin offrire aux républicains une stratégie pour reconquérir le congrès, où les démocrates disposent d'une majorité fragile, aux élections de mi-mandat en novembre 2022. (ats)