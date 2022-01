Selon un ancien conseiller de Bill Clinton, un flop du tandem Biden/Harris aux élections de mi-mandat américaines ouvrirait ainsi la voie à une deuxième candidature d'Hillary Clinton aux élections présidentielles de 2024. Image: twitter

Hillary Clinton pourrait-elle être candidate en 2024 face à Trump?

Un ex-conseiller de l'ancien président américain Bill Clinton estime qu'il y a de bonnes chances qu'un match retour entre Hillary et Trump ait lieu en 2024. Ah bon?

L'Américain Dick Morris, qui conseilla jadis Bill Clinton lorsqu'il était à la Maison-Blanche, a déclaré, dimanche, que si les démocrates perdent le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de 2022 (au mois de novembre), toutes les chances du président actuel Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris seront «grillés».

Cela ouvrirait ainsi la voie à une deuxième candidature d'Hillary Clinton aux élections présidentielles américaines. Et son mari deviendrait, par la même occasion, l'architecte-en-chef de sa stratégie de conquête des Etats-Unis.

Elle va pouvoir ressortir ce qu'elle avait déjà préparé, du coup: Hillary Clinton partage son discours de présidente des Etats-Unis de Jacqueline Chelliah

Dans une interview récemment accordée à MSNBC, Hillary, ancienne secrétaire d'Etat de l'Administration Obama, a conseillé aux démocrates de prendre le temps de «bien réfléchir» à la manière de remporter les prochaines élections:

«Pas seulement dans les districts "bleu profond" où un démocrate et un démocrate libéral, ou un soi-disant démocrate progressiste, va gagner»

Dans ce même entretien, celle qui s'est inclinée face à Donald Trump en 2016 s'est également attaquée aux difficultés de l'administration Biden à faire passer des lois dans un Congrès contrôlé par les démocrates.

Et la semaine dernière, le toujours très bien informé Politico a rapporté que Hillary et son mari voyaient une occasion de revenir au premier plan grâce la querelle entre les Américains modérés et les progressistes. Surtout concernant le programme législatif de Biden, qui a fait échouer le plan de dépenses sociales «Build Back Better» et les réformes électorales.

En parlant des réformes voulues par Biden: Un sénateur démocrate clé plante un couteau dans le dos de Biden

Comme le rapporte le New York Post, quoi qu'il en soit, Donald Trump n'a pas encore annoncé s'il avait oui ou non l'intention de se représenter en 2024, mais il devance régulièrement les autres candidats républicains potentiels dans les sondages.