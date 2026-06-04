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La Russie prépare une guerre juridique contre l'Occident

La Russie mène une confrontation «active et directe» avec l'Occident

Selon les services de renseignement lettons, la Russie prépare une stratégie visant à utiliser les tribunaux internationaux contre ses adversaires occidentaux.
04.06.2026, 14:5004.06.2026, 14:50
La Russie prépare une «guerre juridique» contre l&#039;Occident.
Image: montage watson

Le service de renseignement letton (SAB) affirme que la Russie entend mener une «guerre juridique» afin d'«affaiblir» et influencer" les Etats occidentaux. Cette stratégie se base notamment sur des plaintes devant les institutions internationales, dans un rapport consulté par l'AFP.

Selon le SAB, Moscou «s'apprête à saisir» la Cour Internationale de justice (CIJ) de l'ONU d'une plainte contre les pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) «en invoquant officiellement comme justification la discrimination à l'égard des Russes et des russophones vivant dans ces pays».

Une stratégique qui ne ciblait que l'Ukraine

Un tel motif a notamment été brandi par Vladimir Poutine lors de l'annexion des territoires ukrainiens de la Crimée et du Donbass en 2014, puis lors de l'invasion en 2022 de l'Ukraine qu'il accuse d'orchestrer un «génocide» de russophones.

Le SAB indique que les autorités russes ont:

«Depuis un an passé en revue et actualisé leurs plans et leurs missions visant à mener une guerre juridique – l'instrumentalisation du système juridique, des lois, des normes et des procédures judiciaires – à grande échelle au niveau international».

«Bien que le recours à la guerre juridique ne soit pas une nouveauté dans l'arsenal russe, il a jusqu'à présent surtout été utilisé pour cibler l'Ukraine», relève le SAB, soulignant que désormais «la Russie estime que l'arène juridique est l'un des axes de confrontation active et directe avec les pays occidentaux».

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Selon ses informations, des experts ont notamment étudié une plainte déposée en 2016 par l'Iran contre les Etats-Unis devant la CIJ et les décisions relatives aux sanctions américaines et au gel des avoirs financiers iraniens. Le SAB affirme:

«Il est presque certain que la Russie envisage la possibilité de déposer des recours juridiques sur des questions liées aux sanctions»,

Moscou s'apprête également à poursuivre les Etats baltes devant la CIJ sur le motif d'une «discrimination» contre les Russes et russophones dans ces pays, alerte le SAB.

Des relations tendues

Indépendamment de l'issue d'une procédure, la Russie estime que le simple dépôt d'une requête «permettrait aux récits de propagande et de discrédit sur les Etats baltes de se diffuser largement», poursuit-il.

Moscou pourrait également «utiliser des arguments juridiques comme prétexte et justification pour intensifier ses activités agressives ou provoquer une confrontation potentielle avec l'Otan», prévient le SAB.

Les relations entre Moscou et les trois Etats baltes ne cessent de se détériorer, au gré des tensions entre la Russie et les Occidentaux.

Parmi ces anciennes républiques soviétiques devenues indépendantes en 1991, l'Estonie et la Lettonie ont d'importantes minorités russophones qui sont parfois en désaccord avec les gouvernements nationaux, suscitant l'inquiétude que Moscou cherche à exploiter ces différences pour déstabiliser ces pays, membres à la fois de l'UE et de l'Otan. (jah/ats)

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