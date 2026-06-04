La Russie mène une confrontation «active et directe» avec l'Occident
Le service de renseignement letton (SAB) affirme que la Russie entend mener une «guerre juridique» afin d'«affaiblir» et influencer" les Etats occidentaux. Cette stratégie se base notamment sur des plaintes devant les institutions internationales, dans un rapport consulté par l'AFP.
Selon le SAB, Moscou «s'apprête à saisir» la Cour Internationale de justice (CIJ) de l'ONU d'une plainte contre les pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) «en invoquant officiellement comme justification la discrimination à l'égard des Russes et des russophones vivant dans ces pays».
Une stratégique qui ne ciblait que l'Ukraine
Un tel motif a notamment été brandi par Vladimir Poutine lors de l'annexion des territoires ukrainiens de la Crimée et du Donbass en 2014, puis lors de l'invasion en 2022 de l'Ukraine qu'il accuse d'orchestrer un «génocide» de russophones.
Le SAB indique que les autorités russes ont:
«Bien que le recours à la guerre juridique ne soit pas une nouveauté dans l'arsenal russe, il a jusqu'à présent surtout été utilisé pour cibler l'Ukraine», relève le SAB, soulignant que désormais «la Russie estime que l'arène juridique est l'un des axes de confrontation active et directe avec les pays occidentaux».
Selon ses informations, des experts ont notamment étudié une plainte déposée en 2016 par l'Iran contre les Etats-Unis devant la CIJ et les décisions relatives aux sanctions américaines et au gel des avoirs financiers iraniens. Le SAB affirme:
Moscou s'apprête également à poursuivre les Etats baltes devant la CIJ sur le motif d'une «discrimination» contre les Russes et russophones dans ces pays, alerte le SAB.
Des relations tendues
Indépendamment de l'issue d'une procédure, la Russie estime que le simple dépôt d'une requête «permettrait aux récits de propagande et de discrédit sur les Etats baltes de se diffuser largement», poursuit-il.
Moscou pourrait également «utiliser des arguments juridiques comme prétexte et justification pour intensifier ses activités agressives ou provoquer une confrontation potentielle avec l'Otan», prévient le SAB.
Les relations entre Moscou et les trois Etats baltes ne cessent de se détériorer, au gré des tensions entre la Russie et les Occidentaux.
Parmi ces anciennes républiques soviétiques devenues indépendantes en 1991, l'Estonie et la Lettonie ont d'importantes minorités russophones qui sont parfois en désaccord avec les gouvernements nationaux, suscitant l'inquiétude que Moscou cherche à exploiter ces différences pour déstabiliser ces pays, membres à la fois de l'UE et de l'Otan. (jah/ats)