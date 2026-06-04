La conception technologiquement révolutionnaire du «mur de drones» ukrainien a bouleversé le cours de la guerre. Image: Andrii Marienko / AP

Ces 5 problèmes gâchent la vie de Poutine

Est-ce le début de la fin de la guerre en Ukraine? Tandis que la Russie prépare une nouvelle offensive estivale, la pression sur ses propres lignes d'approvisionnement ne cesse de croître. Tour d'horizon de ce qui met le Kremlin en difficulté.

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La guerre en Ukraine approche de plus en plus clairement d'un tournant. Les percées significatives sur le front deviennent de moins en moins probables, et les deux camps cherchent plutôt à épuiser l'adversaire par des frappes aériennes en profondeur. En ce sens, les attaques de drones contre la logistique, les infrastructures et les voies d'approvisionnement des deux pays se multiplient.

L'évolution actuelle laisse penser que ce glissement dans la conduite de la guerre favorise l'Ukraine, qui défend son territoire, et place l'armée russe face à des problèmes structurels croissants. Ces cinq évolutions mettent de plus en plus sous pression la conduite de la guerre par la Russie.

L'impasse des drones

Selon l'expert militaire autrichien Markus Reisner, le recours massif aux drones a créé une «zone de mort» atteignant jusqu'à 50 kilomètres de profondeur de part et d'autre de la ligne de front. Ce «mur de drones» serait difficile à franchir pour les deux parties. Dans une interview accordée à la télévision allemande ZDF, Markus Reisner a résumé:

«L'offensive de printemps russe a fait un pétard mouillé»

Markus Reisner estime que la Russie patine en Ukraine. Image: Imago

Moscou prépare une nouvelle offensive estivale, mais ses chances de succès seraient faibles. L'armée russe devrait tenter de contenir l'Ukraine au nord et au sud afin de réaliser ensuite une percée décisive dans le Donbass (est). Or, c'est pourtant ce même objectif que le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, a déjà manqué lors de chacune des deux années précédentes.

La cheffe des services de renseignement britanniques, Anne Keast-Butler, a récemment fait sensation en avançant le chiffre de 500 000 Russes tués depuis le début de la guerre en Ukraine. Markus Reisner en tire la conclusion suivante:

«Dans leur cinquième année de guerre, les Russes doivent reconnaître que la manière dont ils mènent leurs attaques ne conduit pas au succès. C'est pourquoi nous observons en ce moment cette escalade au niveau stratégique.»

Le colonel de l'armée fédérale autrichienne fait ainsi allusion aux violentes frappes aériennes sur Kiev, qui ont de nouveau fait de nombreux morts et blessés dans la nuit de lundi à mardi, ainsi qu'au récent emploi du missile balistique Orechnik.

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Pour la cheffe des services de renseignement britannique, Anne Keast-Butler, la Russie accuse plus d'un demi-million de morts depuis le début de la guerre. Image: Keystone

La logistique comme nouvelle cible privilégiée

Comme le relève le Kyiv Independent dans une analyse récente, l'Ukraine a massivement étendu sa «Middle Strike Campaign» («campagne de frappes à moyenne portée», en français) ces dernières semaines.

Les unités de drones ukrainiennes se concentrent de plus en plus sur les camions, les véhicules-citernes, les colonnes de ravitaillement et les axes routiers importants situés entre 25 et 200 kilomètres derrière la ligne de front. Le corridor terrestre entre la Russie et la Crimée occupée est particulièrement touché. Selon les données ukrainiennes, des centaines de véhicules ont désormais été visés le long des routes d'approvisionnement centrales.

L'arme phare de cette campagne est le drone «Hornet», développé par l'ancien PDG de Google Eric Schmidt et guidé par Starlink. Equipé d'une ogive de 5 kilos et d'une portée de 200 kilomètres, ce drone est désormais disponible en grand nombre. Même les blogueurs militaires russes reconnaissent que ces nouvelles attaques de drones constituent un problème sérieux et qu'il n'existe jusqu'ici aucune contre-stratégie convaincante.

Les problèmes croissants d'approvisionnement

Les frappes ukrainiennes ne sont pas sans conséquences. Dans les territoires occupés du sud de l'Ukraine ainsi qu'en Crimée, les signalements de pénuries de carburant se multiplient. Les autorités installées par Moscou ont dû mettre en place, par endroits, des rationnements d'essence.

En Crimée, les ventes ont été limitées ou ne sont plus effectuées que par systèmes de bons. Les longues files d'attente aux stations-service de Sébastopol, Melitopol ou Marioupol montrent que les frappes ukrainiennes affectent de plus en plus la vie quotidienne des civils. Simultanément, les attaques de drones compliquent l'approvisionnement des troupes russes en carburant, munitions et pièces détachées.

carte: watson

Selon des analystes ukrainiens, si le rythme se maintient, la campagne pourrait même couper certaines portions du front de leur ravitaillement. Parallèlement, des unités ukrainiennes font état de frappes réussies contre des entrepôts russes, des cantonnements de troupes et des centres logistiques dans les territoires occupés de Donetsk et de Louhansk (est).

Selon le 3ᵉ corps d'armée ukrainien, d'importantes routes d'approvisionnement dans certaines parties de la région occupée de Louhansk sont désormais soumises à une surveillance et un contrôle de tir permanents par des drones ukrainiens.

Des frappes de plus en plus en profondeur

Parallèlement aux frappes sur les voies de communication dans les territoires occupés par la Russie, l'Ukraine étend de plus en plus la portée de ses attaques aériennes. Ce week-end, l'état-major ukrainien a confirmé des frappes contre la raffinerie de Saratov (sud-est de Moscou), un nœud important du réseau de pipelines russe dans la région de Kirov, ainsi qu'un dépôt de carburant dans la région de Rostov (sud).

Certaines des cibles visées se trouvent à plus de 1000 kilomètres de la frontière ukrainienne. Selon l'expert militaire Markus Reisner, l'offensive aérienne aux cibles sans cesse renouvelées contre l'industrie pétrolière russe produit cet «effet saturant» que l'Ukraine n'avait jamais pu atteindre auparavant, faute de missiles de croisière comme le Storm Shadow en nombre suffisant.

Environ un quart de la production pétrolière et les revenus de guerre qui en découlent ont déjà été mis hors d'état de fonctionner. Simultanément, les impacts de drones ukrainiens à Moscou montrent à la population urbaine que la guerre ne se déroule au loin dans le cadre d'une «opération spéciale», mais touche de plus en plus les centres de la Russie. Ce facteur accroît lui aussi la pression sur le Kremlin.

Des capacités offensives limitées

Les blogueurs militaires et correspondants de guerre russes s'expriment avec une franchise inhabituelle sur les difficultés actuelles de l'armée de Poutine. Ils font état de rotations de troupes difficiles, de retards dans les livraisons de munitions et de risques croissants pour les convois de ravitaillement.

L'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) conclut lui aussi que les frappes ukrainiennes ont des répercussions opérationnelles et limitent les capacités offensives russes.

Moscou dispose encore de ressources suffisantes pour poursuivre la guerre, mais les difficultés croissantes que rencontre la Russie font apparaître les premiers signes de lassitude dans la population. Markus Reisner trouve ainsi «remarquable» que même Vladimir Poutine, en marge des cérémonies du défilé du 9 mai, ait laissé entendre qu'une «fin de la guerre se profile».