Le meurtrier et violeur de Loana, 10 ans, échappe à la perpétuité

La justice française a condamné à 30 ans de réclusion le meurtrier de Loana, 10 ans. L’accusation avait réclamé la perpétuité incompressible.

Plus de «International»

L'accusé des viols et du meurtre de Loana, 10 ans, en 2023 à Sedan, a été condamné mercredi à 30 ans de réclusion criminelle, avec une peine de sûreté des deux tiers, par la cour d'assises des Ardennes à Charleville-Mézières (France).

L'homme âgé de 60 ans échappe ainsi à la peine de réclusion criminelle à perpétuité réelle, c'est-à-dire incompressible, qu'avait requise mercredi matin l'avocate générale.

Un suspect (à droite) sort d'un bâtiment après avoir assisté à une reconstitution des faits, sur les lieux où le corps de Loana. Image: AFP

Celui qui avait reconnu les faits du bout des lèvres dès l'ouverture de son procès lundi a accueilli le verdict avec impassibilité.

Des «des conditions horrifiques» décrites

Dans son réquisitoire l'avocate générale avait évoqué des «faits très éprouvants», commençant par la «violence de ces viols» et «l'extrême douleur causée» à Loana. Des «traces de strangulation manuelle» et des hématomes «sur le visage» de la fillette avaient été relevés.

Lorsque Loana a tenté d'échapper à son bourreau, «il est allé jusqu'au bout», avait-elle poursuivi, rappelant la présence de «12 plaies cutanées» causées par des coups donnés avec une quille en bois et le «fracas de la boîte crânienne» menant au décès.



L'avocate générale avait aussi souligné des viols post-mortem «dans des conditions horrifiques» alors que le corps de la petite fille baignait «dans son sang».

L'inculpé a «globalement reconnu les faits» mais «sans précision», avait encore relevé l'avocate générale, estimant que ses remords traduisaient «de la honte et non de la culpabilité».

«Non de la culpabilité»

Le 17 octobre 2023, la mère de Loana signale la disparition de la fillette, qui n'est pas rentrée comme d'habitude du collège avec le bus. Le lendemain, son corps est retrouvé dans la cave d'un petit immeuble du centre-ville de Sedan, composé d'un bar désaffecté et d'un logement unique à l'étage.



Le meurtrier, qui habitait ce logement et qui avait été vu avec Loana par un témoin, est rapidement interpellé, mis en examen et placé en détention provisoire. (jah/ats)