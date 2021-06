Le créateur de l'antivirus McAfee s'est suicidé en prison

Sharon Stone en a marre que l'on vénère Meryl Streep

L’actrice de «Basic Instinct» en a gros sur la patate, comme s’en est rendue compte une journaliste de Zoomer qui l’a interviewée le mois dernier et qui a eu le malheur de poser une question maladroitement construite à propos de Mery Streep. Ah, la jungle hollywoodienne n’est pas une sinécure!

Elles ont beau avoir dix ans d’écart, Sharon Stone et Meryl Streep ont connu la gloire plus ou moins en même temps. Comme souvent dans ce genre de cas, la compétition a donc supplanté la camaraderie et la star de Basic Instinct en a un peu marre qu’on lui vante les mérite de son aînée, qui a décroché à peu près deux fois plus de de récompenses qu’elle.

Lors d’une interview pour un média américain le mois dernier, Sharon Stone s’est totalement lâchée au sujet de Mery Streep, à la suite …