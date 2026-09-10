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L'artiste Claude Lévêque sera jugé pour viols sur mineurs

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L'artiste Claude Lévêque sera jugé pour viols sur mineurs.Image: AFP

Cet artiste français sera jugé pour viols sur mineurs

Figure connue de l’art contemporain en France, Claude Lévêque est accusé de viols et d’agressions sexuelles sur trois mineurs. Le plasticien comparaîtra devant une cour criminelle de la région parisienne.
10.09.2026, 20:3710.09.2026, 20:37

L'artiste comparaîtra devant le tribunal pour viols sur mineur, viols sur mineur par personne ayant autorité et agressions sexuelles sur mineur par personne ayant autorité. Aujourd'hui âgé de 73 ans, Claude Lévêque avait été inculpé et placé sous contrôle judiciaire en 2023.

C'est une plainte du sculpteur Laurent Foulon qui avait provoqué l'ouverture d'une enquête. Dans les colonnes du quotidien Le Monde, il avait raconté avoir été violé par le plasticien dès l'âge de 10 ans et jusqu'à ses 17 ans, au milieu des années 1980.

Deux frères identifiés comme victimes

Les faits le concernant sont prescrits mais deux frères, originaires du centre de la France et qui connaissent Claude Lévêque depuis leur enfance ont été identifiés comme victimes. L'artiste avait été le témoin de mariage de leurs parents.

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L'association Innocence en danger, qui s'est constituée partie civile dans ce dossier, «aimerait avoir des propos sincères» de la part du plasticien «sur la manière dont il a abusé de son pouvoir, de son emprise», a expliqué Me Mathias Darmon, avocat de l'organisation.

Contactés par l'AFP, les avocats de Claude Lévêque n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour commenter le renvoi en procès. (fnt/sda)

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