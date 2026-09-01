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Patrick Bruel annule sa tournée

FILE - French singer Patrick Bruel performs during the Victoires de la Musique awards ceremony in Paris on March 10, 2007. (AP Photo/Jacques Brinon, File) France-Sexual Abuse-Patrick Bruel
Patrick Bruel ne remontera finalement pas sur scène cet automne.Keystone

Patrick Bruel annule sa tournée

Le chanteur, accusé par de nombreuses femmes de viols, tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel, annonce ce mardi l'annulation de sa tournée qui devait débuter en octobre. Il assure toutefois qu'il continuera à se défendre et à «se battre» pour que son innocence soit reconnue.
01.09.2026, 18:2601.09.2026, 18:36

Patrick Bruel ne remontera finalement pas sur scène cet automne. Dans un texte publié ce mardi sur Instagram, le chanteur annonce avoir pris la décision d'annuler sa tournée célébrant les 35 ans de l'album Alors regarde, qui devait débuter en octobre et passer notamment par Genève.

«J'ai profondément souhaité que cette tournée […] puisse avoir lieu», écrit-il, assurant que sa volonté de la maintenir jusqu'ici n'était «ni un défi, ni une provocation».

Nouvelle plainte pour tentative de viol contre Patrick Bruel
Nouvelle plainte pour tentative de viol contre Patrick Bruel

Le chanteur estime toutefois que sa tournée est désormais devenue «l'incarnation d'un débat qui la dépasse». Il dit notamment refuser que son public et ses équipes soient «pris à partie» ou exposés «au moindre risque» et affirme donc faire «le choix de l'apaisement».

Une décision qui, insiste-t-il, ne signifie «en aucun cas» qu'il renonce à se défendre. «Je ne suis pas l'homme que certains imaginent ou décrivent aujourd'hui», écrit-il encore, affirmant que certaines choses dites à son sujet sont «fausses». «Je me défendrai, je me battrai pour que mon innocence soit reconnue.» Il conclut son message en remerciant aussi bien ceux qui le soutiennent que ceux qui expriment leur désaccord «avec respect», avant de promettre à son public qu'«il y aura des lendemains ensemble».

Face aux accusations

Cette décision intervient alors que la pression autour de la tournée était de plus en plus forte ces derniers mois. Patrick Bruel, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, fait l'objet de plusieurs accusations de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel.

Deux nouvelles plaintes contre Patrick Bruel
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Il avait déjà annulé au printemps l'ensemble de ses concerts prévus dans les festivals entre juin et septembre, y compris sa date qui devait se dérouler à Pully (VD), invoquant alors «un souci d'apaisement et de responsabilité». Mais sa tournée d'automne était jusqu'ici maintenue. (max)

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