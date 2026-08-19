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Nouvelle plainte pour tentative de viol contre Patrick Bruel

FILE - French singer Patrick Bruel performs during the Victoires de la Musique awards ceremony in Paris on March 10, 2007. (AP Photo/Jacques Brinon, File) France-Sexual Abuse-Patrick Bruel
Au moins neuf nouvelles plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel.Keystone

Nouvelle plainte pour tentative de viol contre Patrick Bruel

Déjà visé par de nombreuses plaintes, le chanteur français voit de nouvelles accusations émerger à son encontre.
19.08.2026, 17:1119.08.2026, 17:11

L'avocate de plaignantes contre Patrick Bruel a annoncé mercredi sur France Inter qu'elle avait déposé une nouvelle plainte contre le chanteur. Une femme l'accuse d'avoir tenté de la violer. Me Myriam Guedj-Benayoun a expliqué que la victime «était extrêmement jeune au moment des faits dénoncés, tout juste majeure», sans préciser le lieu ou l'époque de commission des faits.

Patrick Bruel, 67 ans, est déjà mis en examen depuis mi-juin dans quatre dossiers de violences sexuelles, et placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres. À la demande du chanteur, son contrôle judiciaire a été assoupli fin juillet pour l'autoriser à quitter le territoire français, une décision dont le parquet a depuis fait appel.

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Avec celle révélée mercredi matin, ce sont au moins neuf nouvelles plaintes qui ont été déposées contre lui pour des faits de viol, tentative de viol ou agression sexuelle.

«Un même mode opératoire»

Me Guedj-Benayoun a également indiqué sur France Inter que cette plaignante dénonçait des faits dans lesquels on décelait «à nouveau le même mode opératoire: on est dans le monde du spectacle, elle est approchée, invitée à une soirée et finalement, à cette soirée, elle sera seule avec Patrick Bruel et c'est là qu'elle va dire qu'elle est victime de tentative de viol».

Les faits dénoncés dans cette plainte déposée au cours de l'été sont «concernés par la prescription», a-t-elle ajouté, «mais il est permis par le code pénal de travailler sur la sérialité des faits et la connexité des faits, qui (font) que certaines prescriptions vont pouvoir être levées». L'avocate défendait déjà deux femmes accusant Patrick Bruel de violences sexuelles, à Bruxelles et à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).

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Contactés, Me Guedj-Benayoun ainsi que les conseils du chanteur Mes Fanny Colin, Céline Lasek et Christophe Ingrain n'ont pas donné suite à ce stade aux sollicitations de l'AFP. Le chanteur a toujours contesté les nombreuses accusations dont il fait l'objet.

Joint mercredi matin, le parquet de Nanterre n'avait pas répondu en milieu d'après-midi aux questions de l'AFP. (jzs/ats/afp)

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